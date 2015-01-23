香港个股：海通国际发行7亿美元五年半期之担保债券，息率4.2%

金属期市：期铜持平，因股市上涨且中国需求前景暗淡
路透悉尼5月12日 - 铜价周五在亚洲市场持平，因股市本周有望强劲收官，而且带动铜合约隔夜上涨的空头回补未能再现。 “今天铜呈现区间交投，对于空头回补的预期落空，”珀斯一位大宗商品交易员表示。由于未获准对媒体发表言论，该交易员要求匿名。 这位交易员表示，在进口数据和需求增长疲弱之际，中国铜需求前景暗淡令市场信心承压。
路透香港1月23日 - 中国海通证券 的香港分支--海通国际证券集团有限公司 周五称，计划发行本金总额7亿美元、于2020年到期之担保债券，息率为4.2%。
海通国际在联交所一份声明中称，是次发行所得款项主要拟用于集团的一般企业用途。
债券的发行人为海通国际间接全资附属的Haitong International Finance 2015 Limited，发行价为本金额之98.593%，自1月29日起每半年支付一次利息，并于2020年7月29日到期。预期债券将获标准普尔给予BBB评级。
德意志银行 、海通国际证券、汇丰 以及华泰金融香港担任债券发售及出售之经办人。
海通国际于去年9月采用自身评级发行6亿美元五年期担保债券，票面利率3.99%。
香港时间09:37，该股上涨2.89%，报4.98港元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
路透悉尼5月12日 - 铜价周五在亚洲市场持平，因股市本周有望强劲收官，而且带动铜合约隔夜上涨的空头回补未能再现。 “今天铜呈现区间交投，对于空头回补的预期落空，”珀斯一位大宗商品交易员表示。由于未获准对媒体发表言论，该交易员要求匿名。 这位交易员表示，在进口数据和需求增长疲弱之际，中国铜需求前景暗淡令市场信心承压。
路透上海5月12日 - 中国最大运动型汽车（SUV）生产商--长城汽车董事长魏建军周五表示，公司确实有计划在北美建设生产基地，不过目前政策环境发生变化，目前具体建厂计划仍在论证之中。
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