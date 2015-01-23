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亚洲 | 2015年 1月 23日 星期五 09:40 BJT

香港个股：海通国际发行7亿美元五年半期之担保债券，息率4.2%

路透香港1月23日 - 中国海通证券 的香港分支--海通国际证券集团有限公司 周五称，计划发行本金总额7亿美元、于2020年到期之担保债券，息率为4.2%。

海通国际在联交所一份声明中称，是次发行所得款项主要拟用于集团的一般企业用途。

债券的发行人为海通国际间接全资附属的Haitong International Finance 2015 Limited，发行价为本金额之98.593%，自1月29日起每半年支付一次利息，并于2020年7月29日到期。预期债券将获标准普尔给予BBB评级。

德意志银行 、海通国际证券、汇丰 以及华泰金融香港担任债券发售及出售之经办人。

海通国际于去年9月采用自身评级发行6亿美元五年期担保债券，票面利率3.99%。

香港时间09:37，该股上涨2.89%，报4.98港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 林高丽)
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