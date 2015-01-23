中国金融：商业银行2014年末不良贷款率升至1.29%--银监会

更新版 1-中国汇市：人民币续微收涨，贬值预期略升但短期仍无方向

* 人民币续微收升，中间价暂时脱离七周低点 * 风险逆转指标小幅回升 * 客盘仍有实需购汇，大行则适度提供美元流动性 * 料短期汇价仍以窄幅横盘为主 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京5月11日 - 人民币兑美元即期周四续微收升，中间价暂时脱离七周低点。交易 员称，客盘仍有实需购汇，大行则适度提供美元流动性，自营机构在当前点位更倾向做成交量，而非建仓美元 多头，料短期汇价仍以窄幅横盘为主。 他们并指出，美联储6月加息预期小幅施压人民币，显示人民币贬值预期的风险逆转指标小幅回升；但各 方也比较理解监管的维稳意图，不会刻意测试监管底线，除非美元明显转强，预计人民币汇价不太可能跌破前 期6.92元附近波动区间底部。 “进入二季度实需购汇还是蛮多的，大行干预还是有一点，不过不明显，央行还是更倾向用中间价、流动 性等手段控制市场；贬值预期也是在的，只不过节奏慢一点。”一中资行交易员称，“现在市场的预期已经有 分化了，估计今年合适的汇率在6.95附近。” 亦有中资行交易员表示，在6.9050附