港报财经评论：央企改革，年内焦点--经济日报1月23日

央企改革，年内焦点/ 林瑞芬

油价去年始急插，把全球推入低通胀气压，迫得多国央行出手，减息甚至实施负利率在所不计，股市尚有可能在流动性增多下续吹胀。恒指昨收报24,522，升0.7%；国指收报12,047，升0.2%；大市成交额994亿港元，升市动力有所放缓。不过，恒指能第二日企在24,300楼上，表现比预计中好，技术上，逐级挑战阻力，守24,500以25,000出发。中国内地股市经周二及周三急弹过后，上证昨收3,343，升0.6%，量比值不足1，升势放缓。周一回挫后，市场短期的复元力比预期强，主要是大众意识整治融资融券活动，只是未来央妈出手宽松货币的先行降温股市部署，为何要降温，因担心股市太疯，始终中国内地有货币放松的空间，钱多市场人士就不容易讲理智。

按国际及国内大形势而推论，中国内地货币放松只是有迟但不会没有，事实上，周三晚央行就证实了，人民银行已续作了到期的2,695亿港元中期借贷便利（MLF），并新增500亿港元MLF。昨日又在公开市场进行500亿港元的7天期逆回购操作，对上一次逆回购已是一年前的事。不过，人民银行行长周小川讲到货币政策非万能药，央妈不想只用降准或降息一招了。年内货币政策料有弹性多变，市况波动在所难免。中证监想从严监管融资融券释风险，奈何市况一收就死，轻按牛头差点淹死牛，作为监管者现在都好头痕。A股要逃“一放即疯，一收即死”宿命，始终就是有制度的约束，金融产品多元化的结构配合，扭转没有期指期权配套的单边市特性，必须加快金融制度的改革及完善市场，成为有期指期权配套的双边市，可以买可以沽空，对冲风险，先能让市场有自我修复的能力，偏高了可以沽空造落，就不用太多人为监管。

央企改革，提升经营效益，将是年内中国全力以赴。年初以来，就有中信 引入泰国卜蜂集团及日本伊藤忠商事两家外资企业为股东，令国企色彩减。据交易完成后，卜蜂旗下正大与伊藤忠商事的合营公司正大光明持股20.61%，成为第2大股东；中信集团持股则由77.9%降低至59.9%。

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重启逆回购，央行续放水/ 余少文

人民银行重启逆回购，加上早前的中期借贷便利（MLF）操作，近期合计释放3,700亿人民币流动性，由于农历年将至，未来四周料继续放水，或妨碍大市健康调整。中国内地股市昨日反覆靠稳，国企指数亦未能显着造好，全日反而高开走低，高见12,187点后掉头回落，最后只升25点或0.2%，收报12,047点，成交额不足200亿港元，只有40%主板H股可以随大市上升，即集中在成分股身上；至于红筹指数跌5点或0.1%，收报4,565点，成交额86亿港元。

虽然国指近日走势强于预期，又收高于10天和20天平均线，但要看成交做人，若然没有大成交量配合升势，后市动力会差点，故周一大跌后，周二至周四反弹的成交缩减，自然令有点担心，居安思危吧！除非有重大利好消息，否则持货投资者要严守止赚蚀位，有多余资金或未入市者则耐心等机会。至于A股连日反弹，原来是中国继续放水所推动，央行上日在微博中透露，近期为继续发挥中期借贷便利的结构性引导功能，强化正向激励作用，同时也为应对春节前的流动性波动，促进货币市场平稳运行，央行续做了到期的2,695亿人民币MLF，并新增500亿人民币，操作对象为股份制商业银行、城市商业银行和农村商业银行，期限3个月，利率3.5%。除了确认早前市场流传的续期外，再加码500亿人民币，横跨农历年和清明节假期。

更甚是央行昨日重启逆回购操作，同样是500亿人民币，7天期限和3.85%利率，是2014年1月底进行1,500亿人民币逆回购操作后的第一次，相隔近一年后重启，较预期重启的迟了近半年。500亿人民币在逆回购操作中，说多不多，说少不少，但连同MLF的近3,200亿人民币，令近期央行放水近3,700亿人民币，差不多等于降准0.31%，即使撇除逆回购兼只有7日的500亿人民币，单计MLF也等于变相降准0.28%，一样高于央行过去每次降准0.25%的水平；如只计新增的500亿人民币MLF和500亿人民币逆回购，只等于降准0.09%而已。过去已指出，中国在今年上半年会继续放水，尤其过去在农历年前都会增加流动性，故2月中即农历年前的每次逆回购额应会超过1,000亿人民币，进一步提高市场流动性。

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