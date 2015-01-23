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货币新闻 | 2015年 1月 23日 星期五 10:02 BJT

香港个股：和记黄埔股份暂停买卖，稍早消息指将收购英国O2

路透香港1月23日 - 香港联交所周五称，环球综合企业和记黄埔 的股份暂停买卖，暂未获悉原因，但稍早有消息指将收购英国流动电讯商O2。

据路透报导，这家由香港富商李嘉诚控制的企业获得西班牙电信(Telefonica) 首肯出让其英国部门O2，交易估值超过100亿英镑（150亿美元）。

就上述消息，和黄方面尚未回覆路透的查询。

停牌前，和黄今早开高0.71%，报99港元。（完）

(记者 雷美珍；审校 林高丽)
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