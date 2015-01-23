香港个股：和记黄埔股份暂停买卖，稍早消息指将收购英国O2

金属期市：期铜持平，因股市上涨且中国需求前景暗淡
路透悉尼5月12日 - 铜价周五在亚洲市场持平，因股市本周有望强劲收官，而且带动铜合约隔夜上涨的空头回补未能再现。 “今天铜呈现区间交投，对于空头回补的预期落空，”珀斯一位大宗商品交易员表示。由于未获准对媒体发表言论，该交易员要求匿名。 这位交易员表示，在进口数据和需求增长疲弱之际，中国铜需求前景暗淡令市场信心承压。
路透香港1月23日 - 香港联交所周五称，环球综合企业和记黄埔 的股份暂停买卖，暂未获悉原因，但稍早有消息指将收购英国流动电讯商O2。
据路透报导，这家由香港富商李嘉诚控制的企业获得西班牙电信(Telefonica) 首肯出让其英国部门O2，交易估值超过100亿英镑（150亿美元）。
就上述消息，和黄方面尚未回覆路透的查询。
停牌前，和黄今早开高0.71%，报99港元。（完）
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
路透悉尼5月12日 - 铜价周五在亚洲市场持平，因股市本周有望强劲收官，而且带动铜合约隔夜上涨的空头回补未能再现。 “今天铜呈现区间交投，对于空头回补的预期落空，”珀斯一位大宗商品交易员表示。由于未获准对媒体发表言论，该交易员要求匿名。 这位交易员表示，在进口数据和需求增长疲弱之际，中国铜需求前景暗淡令市场信心承压。
路透上海5月12日 - 中国最大运动型汽车（SUV）生产商--长城汽车董事长魏建军周五表示，公司确实有计划在北美建设生产基地，不过目前政策环境发生变化，目前具体建厂计划仍在论证之中。
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