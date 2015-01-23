港报财经评论：欧版量宽势触动资金换马--信报1月23日

欧版量宽势触动资金换马/ 习广思

恒指昨天升了170点，收报24,522点，距离金融海啸后高位25,362点只差840点。腾讯 、中移动 以至汇控 先后起动，突破上述高点机会颇高。今年以来，新兴市场及北美以外的成熟股市表现胜美股，资金流向有利上述三大重磅蓝筹、长和系及中资金融股表现。踏入2015年后，国际股市的资金流向出现微妙变化，在纽约挂牌的iShare MSCI新兴市场ETF（EEM）今年至周三升了2.57%，投资于欧亚及远东等成熟股市的iShare MSCI EAFE ETF（EFA）则上升1.1%，均跑赢标普500指数的1.3%跌幅。

EEM十大成分股中包括多只香港大蓝筹，腾讯、中移动分别占基金逾2%，建行 及工行 的占比则分别排第五及第六位，该基金市值达320亿美元，周三成交额30亿美元。EEM、中移动及腾讯于去年12月中，差不多同一时间见底并展开升浪。EEM是国际资金对新兴市场兴趣的风向标，对腾讯等大蓝筹的走势有一定启示作用。腾讯股价历史高位在134.9港元，昨天收报131.6港元，已迫近该水平，若果EEM继续向好，腾讯创下历史新高指日可待。EFA则以欧洲、澳洲及亚洲股市为主要投资对象，十大市场中首三位依次为日本、英国及瑞士，香港占基金资产值3.1%；十大持股中以欧洲股票最多，香港蓝筹中只有汇控榜上有名。如果国际资金由北美股市“换马”至世界其他股市，这两只ETF将继续跑赢标普500指数，上述香港重磅蓝筹亦继续有运行。

欧洲央行正式落实量化宽松政策，可能是资金“换马”的契机。美股盈利增长已见顶，大蓝筹万国商业机器（IBM）业绩逊预期，并表示来年可用于回购股份的资金只有63亿美元，相比去年动用137亿美元回购少了近一半，金额亦是11年以来新低。近年美企坐拥巨额现金，纷纷回购回馈股东，若果削减回购额成了大趋势，将打击美股后市，外资撤退转向其他市场，可能是今年环球股市的主题。另外，加拿大央行又“唔声唔声吓人一惊”，周四突然减息四分之一厘，原因之一是油价大跌，打击就业及收入，最终影响消费及楼市。

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藉希腊大选炒起瑞郎/ 苏子

希腊将会在周日举行大选，由于反对实施财政紧缩政策的极左翼政党Syriza有甚高机会在是次大选中获胜，故一旦真的胜出，将令市场担心的程度，与希腊人民选择退出欧罗区无大分别，故汇市届时一定出现巨变。因此，希腊大选已肯定会成为目前市场的炒作焦点所在。由于不少汇市投资者一周前因为瑞士央行突然宣布把瑞郎兑欧罗脱鈎而血流成河，如此短时间所受的创伤肯定仍未能康复过来。所以对于是次大选，相信不少汇市投资者在市场正式知悉选举结果前，其交易态度将会极为保守。故相信，今天市场的交投亦会因此显得较为平静，至于那些具备避险功能的资产，例如美元、日圆以至黄金，应会在平静的市况里出现较为偏强的走势。

虽然瑞郎与欧罗脱鈎后，日前已回复避险货币的身份；但万一希腊大选结果令人大失所望，市场的避险情绪一定高涨，届时瑞郎必然飙升。相信瑞郎这只避险货币“新贵”有机会遭到更多避险资金（特别是来自欧罗区的）大力追捧，使其表现较美元、日圆等避险货币更为突出。但由于瑞郎始终是一国货币，加上央行又实行负利率政策及有干预风险，故相信其波幅未必能较黄金凌厉！但对于那些并不沾手黄金的投资者而言，若相信希腊大选结果将会推升避险资产价格的话，大可顺着目前瑞郎已形成的强势，采取买入的策略。美元兑瑞郎在上周四瑞士央行宣布脱鈎后，曾暴挫至0.7407瑞郎低位，随后却自此低位大幅反弹至0.9132瑞郎水平才能逐步回复平稳的市况。近日美元兑瑞郎主要在0.8445瑞郎至0.8840瑞郎间上落。

短线而言，汇价要摆脱此交易区才能出现较明显的趋势。倘若稍后市场避险情绪明显急升，相信瑞郎受到避险资金大力追捧，从而令美元兑瑞郎向下作出重大突破。一旦美元兑瑞郎顺利跌破0.8445瑞郎支持收市，预料汇价将进一步下试0.8345瑞郎及0.80瑞郎心理关口。不过，投资者在顺势买入瑞郎之余，亦要提防瑞士央行可能会出口术以干预瑞郎过强的走势。因此，若要避开央行可能干预的风险，看来候低买入黄金应该更有值博率。

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