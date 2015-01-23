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货币新闻 | 2015年 1月 23日 星期五 10:01 BJT

日本经济：经济财政大臣甘利明赞许欧洲央行以QE抗击通缩

路透东京1月23日 - 日本经济财政大臣甘利明周五称赞欧洲央行启动量化宽松(QE)举措，因为此举可避免通缩并保护欧元区经济成长。

甘利明对记者表示，日本央行因应原油价格大跌而下调下财年物价预估是适当的。(完) (编译 李婷仪 审校 张涛)
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