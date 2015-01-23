台湾债市：10年公债殖利率盘初走跌，欧版量化宽松规模大于预期

金属期市：期铜持平，因股市上涨且中国需求前景暗淡
路透悉尼5月12日 - 铜价周五在亚洲市场持平，因股市本周有望强劲收官，而且带动铜合约隔夜上涨的空头回补未能再现。 “今天铜呈现区间交投，对于空头回补的预期落空，”珀斯一位大宗商品交易员表示。由于未获准对媒体发表言论，该交易员要求匿名。 这位交易员表示，在进口数据和需求增长疲弱之际，中国铜需求前景暗淡令市场信心承压。
路透台北1月23日 - 台湾指标10年期公债103/13 殖利率周五早盘走跌。交易员指出，欧洲央行量化宽松(QE)版本出炉，因购债规模大于预期带动台债殖利率走低，今日料103/13殖利率拉回至1.50%附近整理。
他们指出，欧版QE变数厘清后，略有增强市场持券信心，部分交易商着手布局农历年前筹码，持券跨年的氛围逐渐增温，令103/13殖利率盘初回测区间低位，不过接近1.50%整数关卡，料稍微停顿整理一下。
〞欧洲央行消息厘清，有开始考虑持券跨年。〞一位大型证券商交易员说。
欧洲央行表示，将自今年3月至明年9月每月购买600亿欧元债券，德国央行对此持反对意见，且德国政府担心，此举可能导致一些花钱大手大脚的成员国放松经济改革。
美国公债收益率周四缩减跌幅，但仍小跌，之前欧洲央行宣布的购债规模大于预期，此举会提升全球流动性，预计能支撑美国和欧洲公债。指标10年期公债价格 收益率尾盘报1.90%，盘中低见1.82 %，欧洲央行声明发布前报1.94%。
预估指标公债今日主要交投区间：
* 10年公债103/13 ：1.50-1.53%
本地时间9:45时的最新报价：
* 10年公债103/13期殖利率跌3.32基点，报1.5088%，成交量65亿台币。
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--美国数据：上周初请失业金人数减少1万，从七个月高点回落 (完) (记者 詹静宜; 审校 林高丽)
路透悉尼5月12日 - 铜价周五在亚洲市场持平，因股市本周有望强劲收官，而且带动铜合约隔夜上涨的空头回补未能再现。 “今天铜呈现区间交投，对于空头回补的预期落空，”珀斯一位大宗商品交易员表示。由于未获准对媒体发表言论，该交易员要求匿名。 这位交易员表示，在进口数据和需求增长疲弱之际，中国铜需求前景暗淡令市场信心承压。
路透上海5月12日 - 中国最大运动型汽车（SUV）生产商--长城汽车董事长魏建军周五表示，公司确实有计划在北美建设生产基地，不过目前政策环境发生变化，目前具体建厂计划仍在论证之中。
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