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亚洲 | 2015年 1月 23日 星期五 09:54 BJT

台湾债市：10年公债殖利率盘初走跌，欧版量化宽松规模大于预期

路透台北1月23日 - 台湾指标10年期公债103/13 殖利率周五早盘走跌。交易员指出，欧洲央行量化宽松(QE)版本出炉，因购债规模大于预期带动台债殖利率走低，今日料103/13殖利率拉回至1.50%附近整理。

他们指出，欧版QE变数厘清后，略有增强市场持券信心，部分交易商着手布局农历年前筹码，持券跨年的氛围逐渐增温，令103/13殖利率盘初回测区间低位，不过接近1.50%整数关卡，料稍微停顿整理一下。

〞欧洲央行消息厘清，有开始考虑持券跨年。〞一位大型证券商交易员说。

欧洲央行表示，将自今年3月至明年9月每月购买600亿欧元债券，德国央行对此持反对意见，且德国政府担心，此举可能导致一些花钱大手大脚的成员国放松经济改革。

美国公债收益率周四缩减跌幅，但仍小跌，之前欧洲央行宣布的购债规模大于预期，此举会提升全球流动性，预计能支撑美国和欧洲公债。指标10年期公债价格 收益率尾盘报1.90%，盘中低见1.82 %，欧洲央行声明发布前报1.94%。

预估指标公债今日主要交投区间：

* 10年公债103/13 ：1.50-1.53%

本地时间9:45时的最新报价：

* 10年公债103/13期殖利率跌3.32基点，报1.5088%，成交量65亿台币。

以下为最新相关报导连结：

--美国债市：欧洲央行祭出购债计划后美国公债收益率下滑

--欧元债市：欧洲央行推出量化宽松政策后欧元区借款成本降至历史新低

--综述：欧洲央行祭出印钞购债计划，破釜沉舟重振欧元区经济手

--美国数据：上周初请失业金人数减少1万，从七个月高点回落 (完) (记者 詹静宜; 审校 林高丽)
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