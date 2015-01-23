更新版 1-中国数据：1月汇丰制造业PMI初值微升但仍处萎缩区间，政策仍需放松

* 1月制造业PMI初值微升至49.8

* 投入价格指数降至近六年低位

* 产出指数回升至50上方

* 经济下行压力仍重，政策仍需宽松 (新增更多数据细节和评论)

路透北京1月23日 - 产出和新订单指数改善，带动1月汇丰中国制造业PMI初值微升，但仍处于50这一荣枯分水岭下方，显示中国经济增长仍面临压力；而投入价格降至近六年低位也印证内需疲弱，通缩阴影挥之不去。

汇丰(HSBC)/Markit周五联合公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，1月PMI初值为49.8，较上月终值49.6小幅上升，且高于路透调查的预估中值49.6。

Markit提供的新闻稿显示，1月制造业产出和新订单指数均有所好转，两者重回荣枯线上方，其中产出指数升至三个月高位。

“数据显示，在内需疲软之际，制造业仍继续放缓。”汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌表示，“未来几月需要进一步放松货币和财政政策来稳增长。”

与此同时，通缩压力加剧。投入和产出价格指数双双下滑且已连续六个月位于萎缩区间，其中投入价格指数降至39.9，创下2009年3月以来最低。

此外，就业指数略有下降，新出口订单下滑但仍稳于50上方。

数据公布后，中国股市沪综指 先跌后升，北京时间10:00，沪综指上涨0.4%。对中国经济数据敏感的澳元兑美元 一度上涨。

中国制造业PMI走势图：link.reuters.com/ryg83w

中金宏观组在数据公布后点评称，汇丰PMI仍处于收缩区间，但收缩幅度放缓，印证经济显趋稳迹象。其中以新订单和生产指数为代表的需求和生产重回50上方，是积极变化。价格指数低迷，但由于出厂价格指数降幅明显小于购进价格指数，利润可能将趋稳。

“PMI在2015开局之月显示出趋稳的迹象，但也应注意到经济增长动能仍偏弱，HSBC PMI总体仍在50%以下，PMI就业指数继续下滑，去库存可能仍在持续，货币政策放松的大方向不会变。”中金表示。

中国货币政策宽松力度最近有所加码。 在时隔约一年后，中国央行周四公开市场意外打破近两个月空窗期的平静，重启了逆回购操作。此外央行还在周三晚间表示，近日在到期的2,695亿元中期借贷便利(MLF)续做同时，新增500亿元，利率与去年10月份操作相同。

中国国务院总理李克强本周一表示，今年中国经济下行压力依然较大，面临的困难可能更多，必须坚持以经济建设为中心，紧紧抓住发展这个第一要务。做好一季度工作对全年十分关键，各地区各部门要实现良好开局。

国家发改委副主任朱之鑫近期称，保持宏观经济增长不失速且在合理区间运行，是今年的重要政策取向，为此将进一步扩大国内需求，稳定投资增速。今年将积极推进“一带一路”建设，优化外商投资环境；完善稳定外贸的政策，扩大能源资源和关键设备进口。

是次PMI预览数据样本采集期为1月12-21日之间。终值定于2月2日发布。