港报社评：亚视欠薪变成员工欠债，劳资权责颠倒莫此为甚--明报1月23日

亚视拖欠员工薪金，12月份薪金仍未支付，事态最新发展是大股东以名下其他公司的名义，借钱给员工。从操作看来，亚视此举为股东而谋，远多于为员工利益盘算，职是之故，政府当局、特别是劳工处应该更有力地介入，保障亚视员工的利益。

设若最终没有“白武士”出手打救，亚视倒闭，则大股东可以根据借据向员工追讨欠款。亚视若倒闭，员工按权益可以获得多少补偿，尚未可知，但是签过借据的员工，却要“搵钱赎身”。有亚视员工以“荒谬”形容此事，很能说明事态的实质。

亚视当局的借钱安排，客观效果对大股东的处境有利。大股东按法庭的裁决，要出售10.75%亚视股权，有关招标出售程序正在进行，此际若因为欠薪关系，亚视员工大量流失，对出售股权会带来更多不利因素，设若发展到以清盘方式解决，则股东的权益将化为乌有。亚视管理层虽说借钱并非为绑住员工，客观上起码衍生綑绑效果，却是事实。

这种变相借钱代支薪的安排，对员工会构成怎样的影响，是一个问题。我们认为劳工处应该积极介入了解，检视员工在借钱安排的操作中，权益会否被侵蚀，并给员工提供辅导，协助他们作正确选择。

据知通讯事务管理局已经向政府建议，不予亚视续牌，行政会议就此应该尽早决断，解决亚视的问题，让大气电波对香港社会发挥积极作用，也可以使亚视员工知道去向，重新规划自己的工作甚至人生，不至因为情势不明朗而蹉跎岁月。亚视的命运应及早决断，是今次股东向员工借钱而折射出来的信息。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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