重发-金属期市：伦铜小涨，扭转上日大跌走势

金属期市：期铜持平，因股市上涨且中国需求前景暗淡
路透悉尼5月12日 - 铜价周五在亚洲市场持平，因股市本周有望强劲收官，而且带动铜合约隔夜上涨的空头回补未能再现。 “今天铜呈现区间交投，对于空头回补的预期落空，”珀斯一位大宗商品交易员表示。由于未获准对媒体发表言论，该交易员要求匿名。 这位交易员表示，在进口数据和需求增长疲弱之际，中国铜需求前景暗淡令市场信心承压。
(重发以调整顺序)
路透墨尔本1月23日 - 伦铜周五小幅上涨，未能在中国制造业数据公布之前从上周的五年半低点有效反弹。伦铜本周周线料将收平。
0122 GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 涨0.6%至每吨5,699美元，上日大跌1.8%。铜价在1月14日时挫至5,353.25美元，但未能激起买兴。
上海期交所主力3月期铜 跌0.3%至每吨41,470元人民币。
欧洲央行周四宣布一项印钞购买公债的计划，将向孱弱不振的欧元区经济注资逾万亿欧元，为振兴经济进行最后一搏。
欧洲央行决定启动一项购债计划，以抵御欧元区陷入通缩后，外界持续怀疑美国联邦储备理事会(美联储/FED)究竟会否在2015年升息。
自由港-麦克默伦 周四称，公司在印尼的铜冶炼厂已选址东爪哇省的锦石，此举旨在执行与印尼政府去年达成的出口协议。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 李婷仪/张荻；审校 戴素萍/于春红)
路透悉尼5月12日 - 铜价周五在亚洲市场持平，因股市本周有望强劲收官，而且带动铜合约隔夜上涨的空头回补未能再现。 “今天铜呈现区间交投，对于空头回补的预期落空，”珀斯一位大宗商品交易员表示。由于未获准对媒体发表言论，该交易员要求匿名。 这位交易员表示，在进口数据和需求增长疲弱之际，中国铜需求前景暗淡令市场信心承压。
路透上海5月12日 - 中国最大运动型汽车（SUV）生产商--长城汽车董事长魏建军周五表示，公司确实有计划在北美建设生产基地，不过目前政策环境发生变化，目前具体建厂计划仍在论证之中。
亲爱的客户，您好： 外汇市场是全球经济表现的风向标，也反映投资者的偏好与取向。路透一周全球汇市综述，为您梳理新一周的市场热点，同时深入盘点全周重要汇市消息和资料。 欲浏览最近一期综述的简体版PDF，请点选： http://tmsnrt.rs/2qyMp8A