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亚洲 | 2015年 1月 23日 星期五 09:59 BJT

重发-金属期市：伦铜小涨，扭转上日大跌走势

(重发以调整顺序)

路透墨尔本1月23日 - 伦铜周五小幅上涨，未能在中国制造业数据公布之前从上周的五年半低点有效反弹。伦铜本周周线料将收平。

0122 GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 涨0.6%至每吨5,699美元，上日大跌1.8%。铜价在1月14日时挫至5,353.25美元，但未能激起买兴。

上海期交所主力3月期铜 跌0.3%至每吨41,470元人民币。

欧洲央行周四宣布一项印钞购买公债的计划，将向孱弱不振的欧元区经济注资逾万亿欧元，为振兴经济进行最后一搏。

欧洲央行决定启动一项购债计划，以抵御欧元区陷入通缩后，外界持续怀疑美国联邦储备理事会(美联储/FED)究竟会否在2015年升息。

自由港-麦克默伦 周四称，公司在印尼的铜冶炼厂已选址东爪哇省的锦石，此举旨在执行与印尼政府去年达成的出口协议。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李婷仪/张荻；审校 戴素萍/于春红)
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