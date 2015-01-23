港报社评：热钱大军入市，股民要保清醒--星岛日报1月23日

欧洲中央银行终于议决推出久闻楼梯响的量化宽松措施，以每月600亿欧罗的速度在二手市场购买债券，持续至明年9月底，向市场注入合共1.14万亿欧罗的资金，相当于10万多亿港元。全球四大经济体，欧罗区和日本大量加速印钞，中美货币政策则“不松不紧”，市场资金势必持续泛滥，热钱洪流会涌去甚么地方和何种资产，备受关注。

金融海啸后欧洲经济未能脱困，初期甚至发生部分国家可能赖债和欧罗区解体危机，原因是部分国家财政纪律差，经济结构僵化。财力最强的德国一直要这些“大花筒”国家量入为出，透过紧缩政策回复健康财政，反对推行量化宽松，由勤恳的德国人去资助“好逸恶劳”理财差劣的地区。

可是，这个调整结构的阵痛期非常长，最早出现债务危机要欧央行注资挽救的希腊，虽然经济终于摆脱持续5年的衰退，但是4个人中就有1个人失业，政治持续震荡，反对勒紧裤带的政党在后日的大选中上台执政机会大增。

在期待欧洲推行量宽期间，欧罗对美元半年来已经跌了15%，这将有利于增加出口竞争力，以及纾缓通缩压力。理想情况是释放出来的资金，留在欧罗区投放到实体经济，持续减轻企业借贷成本，达到刺激投资、消费和就业的效果。实际上，这10万亿元资金的流向却不是央行所能控制。

热钱追捧的地区已经由新兴市场转了去美国，原因是美国经济稳步复苏，美元强，股市升，投资当地比投资欧洲和新兴市场回报高，这将继续推低美国息口，利好美股。商品市场局部复炽，油价因政治原因继续受压，金价却节节上升。

中美股市双翼齐飞，可能带动港股向上，不过，金融市场由资金主导，容易出现极大波动，尤其是美国经验显示量宽要一再加码才见效，欧央行行长德拉吉表明量宽并非铁定明年9月结束，有多少热钱会涌来香港，当局固然要密切监视，市民投资更忌冲昏头脑。

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