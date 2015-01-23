港报社评：欧央重手量宽，短暂兴奋难长久--经济日报1月23日

欧央行终出重手，昨宣布量宽逾万亿欧元，抗通缩救经济，出招总算迟到好过无到。欧央印钞规模虽堪比美国第三轮量宽，欧洲却欠美国的经济活力，恐沦日本长期迷失翻版。

今次欧央出手力度虽超预期，只是姗姗来迟。欧央量宽由酝酿到推出的这三四个月来，欧元区经济显趋恶化，上月物价指数收缩0.2%，通缩火烧眼眉；上季综合采购经理指数（PMI）更跌至逾1年低位，衰退压力有增无减。若非各成员国同床异梦，尤其龙头德国力阻，欧央早该出手。

无论如何，欧央以超乎市场预期的力度量宽，总算迟胜于无，虽然量宽印钞的资金不会如欧央预期流入实体经济，但却可在两方面为疲乏难兴的欧元区经济，稍作冲喜。

其一，欧央猛开印钞机，最直接受惠的应是欧元区资产市场，尤其欧洲股市已闻声上扬。欧股若因此水涨船高，将可创造财富效应，提振市场信心，有利企业投资与消费信心改善。

其二，欧央猛印钞亦有助再踩欧元汇价，欧元兑美元汇价昨应声跌穿1.15关后，今年内有望下试1.1，甚至如美资投行高盛预测般，在两年内跌至1兑1，欧元续贬将有助欧元区稍增出口竞争力。

外界关注欧元区能否如美国般，在天量印钞后摆脱衰退。惟无论美国或欧洲，印钞仅能吊吊盐水，复苏关键却在于内部经济动力能否加强，就如美国靠量宽吊命时，互联网与页岩油等产业革命，不断为经济注入活水，才是美国能重新站起的关键。

欧元区近年经济暮气沉沉，未见新亮点新活力，故欧元区恐步日本后尘。

此或预视，欧央大印钞未必能像美国走出衰退泥淖，步向复苏；反更像日本连年印钞却如泥牛入海，经济续一潭死水。若如此，身陷迷失隧道的欧元区经济，恐仍难见曙光。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘