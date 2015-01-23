港报社评：斩钉截铁向引入《国安法》说不--信报1月23日

港区人大代表吴秋北日前提出，透过《基本法》附件三引入内地的《国家安全法》，让条例直接适用于香港。如此甘冒天下之大不韪的唐突说法，旋即受到各方狠批和否定。

其无稽之处，基本法委员会副主任梁爱诗讲得很明白了。首先，中港两地法律制度不一致。其次，根据《基本法》第18条，中央可将全国性法律通过《基本法》附件三引入香港，但只限于“有关国防、外交和其他按《基本法》规定不属于特别行政区自治范围的法律”。再者，全国人大常委会去年十一月通过《反间谍法》，取代旧的《国安法》，新的《国安法》仍在审议之中，目前连具体的法规内容到底如何尚未掌握，讨论引入根本没有意义。

既然无稽之谈没有因为缺乏论据而偃旗息鼓，反而喋喋不休地拉锯纠缠，不期然让人产生一个不太无稽的揣测：引入《国安法》只是幌子，真正用意是迫使或者诱使香港尽快为《基本法》23条立法，同时营造“有得拣”的感觉。

自由党荣誉主席田北俊认为，吴秋北可能是“擦鞋”，亦可能是担当“烂头蟀”的角色试试水温，社会毋须过虑。

社会深层次矛盾难解难分的当下，23条无论如何不是立法的时机，毕竟国家安全远远未受到威胁，中央政府亦不再把占领运动视作颜色革命，所谓港独也只不过流于口水花四溅的“讲独”，猝然立法必定惹来激烈非议。

吴秋北作为港区人大代表，假如不顾一切坚持己见，真的在三月全国人大会议举行之时就此提出议案，甚至最终得到和议通过，恐怕会惹起轩然大波。为了避免将撕裂了的香港社会再卷进不必要的政争漩涡，斩钉截铁向引入《国安法》说不，将吴秋北之类的国安旗手叫停，实在是特区政府应有之义。

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