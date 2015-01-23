券商观点：强力QE短期提振欧元区经济，全球套息交易将再活跃--东方证券

路透北京1月23日 - 欧洲央行周四宣布一项印钞购买公债的计划，将向欧元区经济注资逾万亿欧元。东方证券宏观策略组对此解读指出，强力QE下短期欧元区的经济有望提振，但中长期欧元区的经济仍需各国结构性改革。全球第二大储备货币的流动性供给增加，全球资本市场上的套息交易会再度活跃。

报告并指出，欧元、日圆等的流动性宽松不足以抵补第一大货币美元流动性供给的减少，因此市场还是会等待美联储的加息时刻。

以下为报告要点摘录：

一、从细节上看：

1、欧洲央行的购债将基于各国央行在欧洲央行的出资比率。从购债原则来看，是欧洲央行与德国一次相互妥协的结果。德国无疑是出资比例最高的国家，而欧元区经济相对困难的国家出资比例低，这会造成经济困难的国家融资成本下降速度低于预期。

2、欧洲央行在额外资产购买中的比例为8%。机构债券比例12%，且分担风险。剩下资产将不会风险共担，实际上也符合德国利益。

3、德拉吉同时宣布准备使用OMT，且采取风险共担方式。从政治上又是一次妥协，是其他国家乐意接受的，在政策上则是火力全开。

二、鉴于战后大型经济体的（国家）债务量和债务率都在不断攀升，借新还旧是旧常态更是新常态。以及不断膨胀的央行资产负债表，这次危机中，美联储和英国央行扩张了4倍，日本央行扩张了3倍，中国央行和欧洲央行扩张了2倍。几乎可以确信我们都生活在信用货币为基础的庞式骗局和货币幻觉中。

三、灌水能不能带来经济增长，美国和中国的例证是可以的，日本的例子是不可以的，德国则是个反例，也就是说不灌水带来增长是珍稀的和性价比最高的。货币供应和经济增长之间的缺口是不断扩大的，也就是说资本市场和资产价格是流动性的蓄水池，只有其中越来越小的一个部分到达了实体经济，其余都应该是消耗和泡沫。强力QE下短期欧元区的经济有望提振，但中长期欧元区的经济仍需各国结构性改革。

四、灌水与改革，一直被作为对立物，但危机之后所以的经济体都在叫喊改革与转型，但不论是欧洲、美国和日本都是进展有限，经济表现也各有不同。经验证据显示中国名义增长与M2之间是在逐渐拉开，但其间也经历过1992等大改革过程。所以该灌水还得灌水，该改革的还得改革，灌水都是以时间换空间，能不能换来转型，不是央行能决定的。

五、无论如何，第二大储备货币的流动性供给增加了，貌似全球资本市场上的套息交易会再度活跃，这些钱一部分进入欧洲市场、一小部分进入本地实体经济，一部分去新兴市场投机（因此中国市场可能得到热钱的配置，并且进而短期推高市场，这会使得对冲型的货币政策再度纠结，始终不能以自己为主），一部分去美国，再度推高美元和美股。欧元、日圆等的流动性宽松是不是可以抵补第一大货币流动性供给的减少呢？显然量级还是不够，因此市场还是会等待美联储的加息时刻。而且跟进的汇率贬值，可能再度突出美元指数，这又会压制风险偏好。(完)