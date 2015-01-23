《台湾金融市场一周展望》股汇市料趋平静，资金大浪来袭但变数仍多

* 欧洲宽松刺激，资金涌入台湾股汇市

* 变数多：希腊选举，FED会议及苹果财报

* 汇市受惠外资汇入，农历年前行情不看淡

* 债市中短券受惠买盘拉抬

记者 高洁如

路透台北1月23日 - 欧洲央行如预期推出宽松政策，资金外溢下，与美国景气连动高的台湾受惠资金迁徙的大浪来袭，股汇市攀涨高位。只不过，下周国际变数仍多，股汇市料受观望气氛影响偏向平静。

分析师指出，本周日希腊选举结果，其后的扩散效应仍可能影响金融市场；而美国除联邦储备理事会(FED)下周有议息会议外，美股下周更进入超级财报周，28日苹果 将公布财报，其表现会牵动台湾众多的代工大厂。

〞这波股市是热钱移入，其实基本面没有好的这么快。〞台新投顾总经理庄明书说。

他表示，欧洲宽松效应之下，资金移入东北亚，这其中又以台湾较韩国受惠更大。由于日韩产业的替代效应高于台日产业的互补效应，因此韩元盯紧着日圆的偏弱走势将更明显。

欧洲央行周四宣布一项印钞购买公债的计划，将向孱弱不振的欧元区经济注资逾万亿欧元，为振兴经济进行最后一搏。 亚洲股市周五延续全球市场大涨势头，投资者风险偏好上升，推高债券并压制欧元处于近11年低位。

台股受到外资汇入追捧，截止周四本周以来外资大幅买超股市达466亿台币，资金浪潮推升股市走高，台湾加权指数 周五并创下9,471.8点的逾四个月盘中新高。

不过元富投顾总经理刘坤锡认为，台股过去三天连续跳空上涨，若从技术面看，后续可能将面临竭尽--亦即用了大部分力量后呈现耗竭。因此若国际股市没有太大变化，推升台股上涨力道料趋缓。

〞如果下周国际股市没有太大的波动，台股可能进入狭幅盘整。外资还是占很高的影响力，〞他说。

分析师预估，台股下周料在月线9,230点至去年高点9,593点之间波动。目前台股已站在所有短期均线之上，五日均线在9,311点。

**外资汇入买股、债**

汇市方面，一外资交易员指出，本波外资汇入的资金有别于以往的投机型资金，以长线资金为主，不过目前还不能排除他们的目的是短期停泊。

〞这波汇入的外资买股、债都有，〞该交易员表示。

另外一家小型商银交易员则认为，外资汇入力道不小，推升台币本波急升。若并入考虑农历年前出口商将会有一波抛汇需求，不排除台币还有升值的可能，“还是主要看外资的动向。出口商这里还没有太大的量出来，可能还会有一些(抛汇)需求。”

汇银人士认为，若外资不反转汇出，下周台币可能向31.200的目标前进，大区间料在31.2-31.5。

也有交易员提醒，近期台湾央行在汇市进场买入美元的量并不大，阻升台币动作似不若以往台币急升时急切，且盘中台币的波动有略微加剧的倾向。不排除央行虽仍以〞动态稳定〞为前提，但在操作上可能给予市场更大一点的空间。

**短券买气受外资汇入拉抬**

债市方面，本周20年公债104/2标售利空，带动指标10年期公债103/13 殖利率一度冲高逼近月线关卡。但欧版量化宽松规模超乎预期，扭转了台债中性偏空氛围，临周末的持券信心略见回笼。

短券端的五年公债103/15 近日则颇受市场青睐，银行交易员认为，由于目前市场资金情势稳中偏松，银行端资金去化压力仍在，并可避开长券端潜藏变数，短线持续区间偏多看待五年以下短券。

“五年以内公债基本上买气都还不错，或许有些部分来自台币升值的资金汇入。”一位外商银行台债交易员说。

大型券商交易员并指出，欧版QE(量化宽松)变数厘清后，略微增强市场持券信心。部分交易商着手布局农历年前筹码，持券跨年的氛围逐渐升温，料103/13殖利率暂先拉回至1.50%附近整理。