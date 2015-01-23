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货币新闻 | 2015年 1月 23日 星期五 10:44 BJT

东南亚股市：印尼股市升至纪录高点，受欧洲央行宽松措施激励

路透雅加达1月23日 - 印尼股市主要指数 周五盘初涨逾1%，升至纪录高位5,312.37点，受欧洲央行推出购买公债计划激励。(完)
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