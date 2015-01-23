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亚洲 | 2015年 1月 23日 星期五 10:34 BJT

****《港报快速浏览》--1月23日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要--------------------------------
 《香港报摘》--信报                                                    
 《香港报摘》--经济日报                                                
 《香港报摘》--其他报纸重要消息                                        
 
 ----------------------------------社评----------------------------------
 港报社评：欧洲央行量宽是双刃剑--文汇报                                
 港报社评：亚视欠薪变成员工欠债，劳资权责颠倒莫此为甚--明              
 报                                                        
 港报社评：欧央重手量宽，短暂兴奋难长久--经济日报                      
 港报社评：热钱大军入市，股民要保清醒--星岛日报                        
 港报社评：斩钉截铁向引入《国安法》说不--信报                          
 
 ---------------------------------财经评论--------------------------------
 港报财经评论：欧版量宽势触动资金换马--信报                            
 港报财经评论：央企改革，年内焦点--经济日报                            
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                
 台湾报摘                                                                
    
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