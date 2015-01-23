台湾股市：早盘上涨1%，受欧洲央行购债消息提振

金属期市：期铜持平，因股市上涨且中国需求前景暗淡
路透悉尼5月12日 - 铜价周五在亚洲市场持平，因股市本周有望强劲收官，而且带动铜合约隔夜上涨的空头回补未能再现。 “今天铜呈现区间交投，对于空头回补的预期落空，”珀斯一位大宗商品交易员表示。由于未获准对媒体发表言论，该交易员要求匿名。 这位交易员表示，在进口数据和需求增长疲弱之际，中国铜需求前景暗淡令市场信心承压。
路透台北1月23日 - 台湾股市周五早盘上涨1%，追随其他地区股市走 势，欧洲央行(ECB)周四宣布启动大规模购债计划的消息拉抬股市。 0200 GMT，台股加权股价指数 上涨90.13点，至9,459.81点， 上日收涨0.53%。 欧洲央行周四宣布一项印钞购买公债的计划，将向孱弱不振的欧元区 经济注资逾万亿欧元，为振兴经济进行最后一搏。 主要分项指数多数上涨，电子类股 涨1.33%，半导体类股<.TS II>上扬1.92%。 金融保险类股 上升1%，电脑与周边设备类股 涨0.87% 。 只有运输类股 表现欠佳，下跌0.3%。(完)
路透悉尼5月12日 - 铜价周五在亚洲市场持平，因股市本周有望强劲收官，而且带动铜合约隔夜上涨的空头回补未能再现。 “今天铜呈现区间交投，对于空头回补的预期落空，”珀斯一位大宗商品交易员表示。由于未获准对媒体发表言论，该交易员要求匿名。 这位交易员表示，在进口数据和需求增长疲弱之际，中国铜需求前景暗淡令市场信心承压。
路透上海5月12日 - 中国最大运动型汽车（SUV）生产商--长城汽车董事长魏建军周五表示，公司确实有计划在北美建设生产基地，不过目前政策环境发生变化，目前具体建厂计划仍在论证之中。
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