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亚洲 | 2015年 1月 23日 星期五 10:27 BJT

台湾股市：早盘上涨1%，受欧洲央行购债消息提振

路透台北1月23日 - 台湾股市周五早盘上涨1%，追随其他地区股市走
势，欧洲央行(ECB)周四宣布启动大规模购债计划的消息拉抬股市。
    
    0200 GMT，台股加权股价指数 上涨90.13点，至9,459.81点，
上日收涨0.53%。
    
    欧洲央行周四宣布一项印钞购买公债的计划，将向孱弱不振的欧元区
经济注资逾万亿欧元，为振兴经济进行最后一搏。 
    
    主要分项指数多数上涨，电子类股 涨1.33%，半导体类股<.TS
II>上扬1.92%。
    
    金融保险类股 上升1%，电脑与周边设备类股 涨0.87%
。
    
    只有运输类股 表现欠佳，下跌0.3%。(完)
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