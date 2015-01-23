《中国已公布新股发行上市日程表》--1月23日

金属期市：期铜持平，因股市上涨且中国需求前景暗淡
路透悉尼5月12日 - 铜价周五在亚洲市场持平，因股市本周有望强劲收官，而且带动铜合约隔夜上涨的空头回补未能再现。 “今天铜呈现区间交投，对于空头回补的预期落空，”珀斯一位大宗商品交易员表示。由于未获准对媒体发表言论，该交易员要求匿名。 这位交易员表示，在进口数据和需求增长疲弱之际，中国铜需求前景暗淡令市场信心承压。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
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暂缓发行 深 奥赛康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 --
暂缓发行 深 慈铭体检 002710 不超过3,700 -- -- 海通证券 --
暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 --
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新股上市:
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上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商
1/23 深 伊 之 密 3,000 13.32 22.69 华泰联合
1/23 深 南华仪器 1,020 16.08 22.65 民生证券
1/23 沪 永艺股份 2,500 10.22 22.71 国信证券
*1/26 深 申万宏源 14098.4977 4.86
*1/26 沪 龙马环卫 3,335 14.86 21.23 兴业证券
*1/26 沪 火炬电子 4,160 10.38 15.04 东北证券
-- 深 利民股份 002734 2,500 10.69 22.98 西部证券
-- 沪 诺力股份 603611 2,000 18.37 21.36 广发证券
-- 沪 晨光文具 603899 6,000 13.15 22.99 兴业证券
-- 沪 健盛集团 603558 2,000 19.25 22.92 国信证券
-- 沪 航天工程 603698 8,230 12.52 22.97 中投证券
-- 沪 华友钴业 603799 9,100 4.77 22.94 中信证券 注: 1.本表包括新股发行及上市。 2.*代表有更新。(完) (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透悉尼5月12日 - 铜价周五在亚洲市场持平，因股市本周有望强劲收官，而且带动铜合约隔夜上涨的空头回补未能再现。 “今天铜呈现区间交投，对于空头回补的预期落空，”珀斯一位大宗商品交易员表示。由于未获准对媒体发表言论，该交易员要求匿名。 这位交易员表示，在进口数据和需求增长疲弱之际，中国铜需求前景暗淡令市场信心承压。
路透上海5月12日 - 中国最大运动型汽车（SUV）生产商--长城汽车董事长魏建军周五表示，公司确实有计划在北美建设生产基地，不过目前政策环境发生变化，目前具体建厂计划仍在论证之中。
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