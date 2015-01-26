主要国家经济指标预测--1月26日****

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月26日(一) 0900 德国IFO企业景气判断指数 1月 106.3 105.5 IFO企业现况指数 110.7 110.0 IFO企业预期指数 102.5 101.1 1530 美国达拉斯联储制造业指数 1月 -- 4.10 2100 韩国消费者信心指数 1月 -- 102 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 1月23日(五) 0135 日本制造业采购经理人指数(PMI) 1月初值 52.1 -- 0800 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 1月初值 49.5 48.1 服务业PMI 49.5 50.7 综合PMI 49.5 -- 0830 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 1月初值 51.0 51.7 服务业PMI 52.7 52.5 综合PMI 52.6 -- 0900 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 12月初值 52.53 -- 0900 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI) 1月初值 51.0 51.0 服务业PMI 52.3 52.0 综合PMI 52.2 51.8 0930 英国零售销售(较上月) 12月 +0.4% -0.6% (较上年同期) +4.3% +3.0% 扣除能源的零售销售(较上月) +0.2% -0.7% (较上年同期) +4.2% +3.3% 1330 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月 -0.7% -0.6% (较上年同期) +1.5% +1.5% 央行核心CPI(较前月) -0.3% -0.4% (较上年同期) +2.2% +2.2% 1330 加拿大零售销售(较前月) 11月 +0.4% -0.2% 1445 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 1月初值 53.7 54.0 1500 美国成屋销售年率(万户) 12月 504 506 1500 美国领先指标(较前月) 12月 +0.5% +0.4% 1月25日(日) 2350 日本贸易收支(亿日圆) 12月 逆差6,607 逆差7,403 出口(较上年同期) +12.9% +11.0% 进口(较上年同期) +1.9% +2.3% (完)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率