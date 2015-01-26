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亚洲 | 2015年 1月 26日 星期一 08:03 BJT

****主要国家经济指标预测--1月26日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 

    GMT时间   经济指标/活动                         　公布时段       预估值      前值
        
    1月26日(一)
    0900 德国IFO企业景气判断指数                        1月          106.3      105.5
             IFO企业现况指数                                         110.7      110.0
             IFO企业预期指数                                         102.5      101.1
    1530 美国达拉斯联储制造业指数                       1月           --        4.10
    2100 韩国消费者信心指数                             1月           --         102
                 
                            
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                        　公布时段        现值      预估值
    
    1月23日(五)
    0135  日本制造业采购经理人指数(PMI)              1月初值         52.1        --       
    0800  法国Markit制造业采购经理人指数(PMI)        1月初值         49.5       48.1      
                   服务业PMI                                         49.5       50.7      
                   综合PMI                                           49.5        --       
    0830  德国Markit制造业采购经理人指数(PMI)        1月初值         51.0       51.7      
                   服务业PMI                                         52.7       52.5      
                   综合PMI                                           52.6        --       
    0900  意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元)            12月初值        52.53        --    
    0900  欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI)      1月初值         51.0       51.0   
                   服务业PMI                                         52.3       52.0   
                   综合PMI                                           52.2       51.8      
    0930  英国零售销售(较上月)                         12月         +0.4%      -0.6%      
                     (较上年同期)                                   +4.3%      +3.0%      
             扣除能源的零售销售(较上月)                             +0.2%      -0.7%      
                               (较上年同期)                         +4.2%      +3.3%      
    1330  加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月)            12月         -0.7%      -0.6%      
                               (较上年同期)                         +1.5%      +1.5%      
                央行核心CPI(较前月)                                 -0.3%      -0.4%      
                           (较上年同期)                             +2.2%      +2.2%      
    1330  加拿大零售销售(较前月)                       11月         +0.4%      -0.2%      
    1445  美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)         1月初值        53.7       54.0      
    1500  美国成屋销售年率(万户)　　　　　　　　　     12月　　       504        506　　   
    1500  美国领先指标(较前月)                         12月　　     +0.5%    　+0.4%   
    
    1月25日(日)
    2350 日本贸易收支(亿日圆)                         12月       逆差6,607 逆差7,403    
                 出口(较上年同期)                                  +12.9%      +11.0%    
                 进口(较上年同期)                                   +1.9%       +2.3%    
    (完)
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