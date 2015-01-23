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亚洲 | 2015年 1月 23日 星期五 10:29 BJT

菲律宾央行：总裁称将会抑制金融波动，但暂无理由调整货币政策

路透马尼拉1月23日 - 菲律宾央行总裁泰谭柯周五表示，菲律宾央行将会抑制金融波动，认为此刻没有理由调整货币政策。

“目前菲律宾央行已准备好抑制暂时的金融震荡，”泰谭柯在简讯中对记者表示。

“我们尚未见到调整货币政策立场的强大动力。”(完) (编译 戴素萍 审校 于春红)
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