《SAFT专栏》欧洲央行版量化宽松的缺陷

中港个股：长城汽车证实计划在北美设厂，但目前仍在论证阶段--董事长
路透上海5月12日 - 中国最大运动型汽车（SUV）生产商--长城汽车董事长魏建军周五表示，公司确实有计划在北美建设生产基地，不过目前政策环境发生变化，目前具体建厂计划仍在论证之中。
**对市场来说很大，对欧元区来说很小**
另一个问题不是该政策规模相对预期而言如何，而是这样的刺激规模可能会给欧元区经济带来何种影响。这样看来就远不那么好了。
根据12月报告，欧洲央行内部研究测算得出，1万亿欧元的QE计划两年后仅能使价格水平提升0.2-0.8个百分点，介于美国和英国QE效率的五分之一至九分之一。法国兴业银行的一项类似研究表明，欧元区QE效率将仅是美国的五分之一。
“欧元区所需要的QE规模是2-3万亿欧元！”法国兴业银行分析师Michel Martinez在客户报告中写道。
“因此要想使通胀率达到接近2.0%的中期目标，所需的资产购买计划是2-3万亿欧元，而不是区区1万亿。如果欧洲央行把资产扩张目标定在这种水平，它就必须要放松购买债券的条件(流动性规定、债券质量...)，或者考虑纳入其他资产类别：股票、房地产投资信托、上市交易基金(ETF)...，就像日本央行之前的做法。”
资本市场在欧元区经济扮演的角色和在美国经济中不同--欧元区经济对银行信贷的依赖度远远超过美国。欧洲央行的这一债券购买计划不会对银行业者产生多少直接作用，也不能解决银行业目前资本水平极低的问题。
该计划也帮不了希腊的忙，至少最开始是这样。因为希腊债券最早要等到夏季才能纳入购债计划，而且前提是希腊仍与欧洲央行、国际货币基金组织(IMF)和欧盟执委会保持着良好关系。
也许到那时希腊的最终方向会更加明朗，因为无论周日的大选哪方获胜，与胜选政府之间的谈判应该已经展开，虽说达成一致的可能性还不大。
到那时，金融市场也许有望继续享受到欧元区QE的好处。另外还有一件令人期冀的事：欧洲央行的刺激计划规模太小，效果太差，可以促使美国联邦储备理事会(美联储/FED)的货币政策保持不变。
鉴于美联储升息给高风险资产带来的恐惧不会亚于希腊退出欧元区，所以投资者，如果不是欧洲人的话，会因欧洲央行未能更加大胆而感到高兴。(完) (译文审校 孙茉莉/王丽鑫)
路透上海5月12日 - 中国最大运动型汽车（SUV）生产商--长城汽车董事长魏建军周五表示，公司确实有计划在北美建设生产基地，不过目前政策环境发生变化，目前具体建厂计划仍在论证之中。
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