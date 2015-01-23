表格: 中国12月成品油进口分项数据

金属期市：期铜持平，因股市上涨且中国需求前景暗淡
路透悉尼5月12日 - 铜价周五在亚洲市场持平，因股市本周有望强劲收官，而且带动铜合约隔夜上涨的空头回补未能再现。 “今天铜呈现区间交投，对于空头回补的预期落空，”珀斯一位大宗商品交易员表示。由于未获准对媒体发表言论，该交易员要求匿名。 这位交易员表示，在进口数据和需求增长疲弱之际，中国铜需求前景暗淡令市场信心承压。
路透北京1月23日 - 以下是中国海关总署公布的12月成品油进口分项数据一览表（单位均为吨）： 12月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 汽油 124 96.56 2,978.5 33,815 8,111.49 原产地: 韩国 96 - 1,869.55 33,110 - 日本 24 162.41 6,579.21 47 43.57 德国 5 - 6,391.2 90 4.84 荷兰 - - - 113 - 意大利 - - - 8 95.95 澳大利亚 - - - 7 - 美国 - - - 34 84,490 英国 - - - 4 -63.29 泰国 - - - 201 67.62 法国 - -100 - 199 25.64 新加坡 - - - 1 - 石脑油 517,416 176.99 646.38 3,697,203 4.39 原产地: 韩国 228,758 138.96 663.47 1,063,137 -21.14 印度 122,051 - 592.54 273,258 191.08 俄罗斯联邦 58,339 - 725 362,385 65.61 巴林 52,410 - 661.73 91,913 - 巴基斯坦 45,558 - 606.29 45,558 - 斯里兰卡 10,300 - 558.59 10,300 - 阿拉伯联合酋长国 - - - 288,824 - 巴布亚新几内亚 - - - 20,997 - 比利时 - - - 89,949 - 也门共和国 - -100 - 29,339 -63.36 挪威 - - - 161,121 - 美国 - - - 126,946 105.1 阿尔及利亚 - - - 155,000 -62.66 泰国 - -100 - 221,391 -22.73 日本 - -100 - 15 -11.77 科威特 - - - 246,220 - 印度尼西亚 - - - 34,587 232.02 伊朗 - - - 65,120 -53.63 沙特阿拉伯 - - - 319,567 43.62 新加坡 - - - 22,115 25.04 马来西亚 - - - 44,434 -29.43 卡塔尔 - - - 25,024 - 航空煤油 356,003 -27.39 814.15 3,914,381 -26.55 原产地: 韩国 231,418 -44.62 815.5 3,254,720 -19.49 马来西亚 58,315 81.93 790.29 88,039 47.3 泰国 36,645 - 817.83 36,645 -30.01 新加坡 29,524 - 846.06 110,752 -59.24 美国 85 -99.79 773.33 711 -98.24 香港 12 - 1,135.42 21 -99.98 澳门 3 -13.89 1,144.67 20 70 日本 - - - 385,954 -44.21 台湾 - - - 37,519 -44.99 其他煤油 527 -99.89 1,730.71 226,808 -83.33 原产地: 新加坡 259 -99.53 1,246.47 87,909 -50.85 法国 114 -53.32 1,821.03 2,927 -35.33 日本 41 179.74 2,479.93 4,662 -76.85 美国 33 -99.35 2,253.42 6,032 -40.42 德国 30 1,182.28 3,729.33 285 39.52 荷兰 25 99.98 1,540.36 112 111.62 台湾 25 -99.48 2,089.6 21,964 -63.21 马来西亚 0 -100 0 66,489 -90.68 韩国 0 -99.99 0 1,542 -98.21 意大利 - -100 - 1 -99.88 印度尼西亚 - -100 - 1,000 -99.52 沙特阿拉伯 - -100 - 4,996 -88.48 卡塔尔 - -100 - 8,110 -47.08 阿拉伯联合酋长国 - -100 - 17,310 96.14 比利时 - - - 3,217 374.9 南非 - - - 251 24.99 柴油 133,603 - 725.76 473,868 - 原产地: 韩国 86,480 - 695.85 146,293 - 日本 45,849 - 782.23 160,167 - 新加坡 650 - 650 6,372 - 泰国 624 - 800.77 6,320 - 德国 0 - 0 147 - 俄罗斯联邦 - - - 112,507 - 巴拿马 - - - 54 - 台湾 - - - 41,957 - 波兰 - - - 50 - 5-7号燃料油 1,895,901 54.55 470.39 17,686,602 -21.64 原产地: 委内瑞拉 657,409 166.1 438.74 4,532,296 17.63 俄罗斯联邦 539,071 146.82 523.3 2,693,313 -50.48 新加坡 311,401 -28.49 447.27 4,244,086 15.46 马来西亚 149,251 - 530.78 2,408,965 33.01 韩国 141,519 71.05 434.25 1,494,349 -32.95 日本 97,249 187.72 424.99 466,298 -33.78 德国 - - - 758 - 哈萨克斯坦 - -100 - 281,889 -67.15 波兰 - - - 89 - 巴拿马 - - - 209 - 美国 - - - 133,300 1.66 新西兰 - - - 83,583 - 博内尔 - - - 76,040 - 印度尼西亚 - -100 - 272,378 -70.82 伊朗 - -100 - 404,556 -72.09 巴林 - - - 200 -89.1 香港 - - - 1,550 -29.54 科威特 - -100 - 390 -89.14 阿拉伯联合酋长国 - - - 21 -100 台湾 - - - 40,132 303.73 沙特阿拉伯 - -100 - 473,769 55.73 泰国 - - - 78,432 - 其他燃料油 1,419 -85.07 634.56 135,854 -84.92 原产地: 新加坡 1,419 - 634.56 3,497 -99.28 哈萨克斯坦 - -100 - 67,031 -37.58 乌兹别克斯坦 - - - 4,053 21.13 吉布提 - - - 154 -4.4 新西兰 - -100 - 592 -41.25 澳大利亚 - - - 394 47.21 俄罗斯联邦 - - - 15,099 -68.88 日本 - - - 10 30.6 印度尼西亚 - - - 490 1,125 巴林 - -100 - 105 -95.36 台湾 - - - 279 - 韩国 - -100 - 18 -99.94 马来西亚 - - - 44,133 -79.57 液化石油气(LPG) 675,844 38.28 627 6,949,363 66.99 原产地: 阿拉伯联合酋长国 290,051 124.27 597.31 3,686,489 237.27 沙特阿拉伯 92,814 344.08 685.94 356,082 -33.84 美国 91,780 289.68 712.37 778,235 598.15 卡塔尔 91,513 -39.97 552.2 572,875 -42.16 澳大利亚 45,327 -15.91 615.06 86,078 -65.44 尼日利亚 34,796 22.58 648.87 314,813 69.9 挪威 23,096 - 683.24 63,651 176.76 马来西亚 6,081 - 629.97 86,430 - 韩国 353 118.9 2,331.23 88,833 45.22 俄罗斯联邦 32 - 757.53 1,156 - 德国 0 - 0 3 814.11 秘鲁 - - - 32,021 - 日本 - - - 1,844 184,410,000 巴拿马 - - - 23,897 - 科威特 - -100 - 614,197 14.82 阿尔及利亚 - - - 197,339 56.25 安哥拉 - - - 45,420 -0.64 浏览各种表格请分别点选：能源 金属 农产品 注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来. 进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价. -为数据无法提供.
路透悉尼5月12日 - 铜价周五在亚洲市场持平，因股市本周有望强劲收官，而且带动铜合约隔夜上涨的空头回补未能再现。 “今天铜呈现区间交投，对于空头回补的预期落空，”珀斯一位大宗商品交易员表示。由于未获准对媒体发表言论，该交易员要求匿名。 这位交易员表示，在进口数据和需求增长疲弱之际，中国铜需求前景暗淡令市场信心承压。
路透上海5月12日 - 中国最大运动型汽车（SUV）生产商--长城汽车董事长魏建军周五表示，公司确实有计划在北美建设生产基地，不过目前政策环境发生变化，目前具体建厂计划仍在论证之中。
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