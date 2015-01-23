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亚洲 | 2015年 1月 23日 星期五 10:30 BJT

表格: 中国12月成品油进口分项数据

路透北京1月23日 - 以下是中国海关总署公布的12月成品油进口分项数据一览表（单位均为吨）：
                                12月         同比%       美元/吨         年初迄今        同比%
汽油                             124        96.56       2,978.5           33,815     8,111.49
  原产地:
   韩国                           96            -      1,869.55           33,110            -
   日本                           24       162.41      6,579.21               47        43.57
   德国                            5            -       6,391.2               90         4.84
   荷兰                            -            -             -              113            -
   意大利                          -            -             -                8        95.95
   澳大利亚                        -            -             -                7            -
   美国                            -            -             -               34       84,490
   英国                            -            -             -                4       -63.29
   泰国                            -            -             -              201        67.62
   法国                            -         -100             -              199        25.64
   新加坡                          -            -             -                1            -

石脑油                       517,416       176.99        646.38        3,697,203         4.39
  原产地:
   韩国                      228,758       138.96        663.47        1,063,137       -21.14
   印度                      122,051            -        592.54          273,258       191.08
   俄罗斯联邦                 58,339            -           725          362,385        65.61
   巴林                       52,410            -        661.73           91,913            -
   巴基斯坦                   45,558            -        606.29           45,558            -
   斯里兰卡                   10,300            -        558.59           10,300            -
   阿拉伯联合酋长国                -            -             -          288,824            -
   巴布亚新几内亚                  -            -             -           20,997            -
   比利时                          -            -             -           89,949            -
   也门共和国                      -         -100             -           29,339       -63.36
   挪威                            -            -             -          161,121            -
   美国                            -            -             -          126,946        105.1
   阿尔及利亚                      -            -             -          155,000       -62.66
   泰国                            -         -100             -          221,391       -22.73
   日本                            -         -100             -               15       -11.77
   科威特                          -            -             -          246,220            -
   印度尼西亚                      -            -             -           34,587       232.02
   伊朗                            -            -             -           65,120       -53.63
   沙特阿拉伯                      -            -             -          319,567        43.62
   新加坡                          -            -             -           22,115        25.04
   马来西亚                        -            -             -           44,434       -29.43
   卡塔尔                          -            -             -           25,024            -

航空煤油                     356,003       -27.39        814.15        3,914,381       -26.55
  原产地:
   韩国                      231,418       -44.62         815.5        3,254,720       -19.49
   马来西亚                   58,315        81.93        790.29           88,039         47.3
   泰国                       36,645            -        817.83           36,645       -30.01
   新加坡                     29,524            -        846.06          110,752       -59.24
   美国                           85       -99.79        773.33              711       -98.24
   香港                           12            -      1,135.42               21       -99.98
   澳门                            3       -13.89      1,144.67               20           70
   日本                            -            -             -          385,954       -44.21
   台湾                            -            -             -           37,519       -44.99

其他煤油                         527       -99.89      1,730.71          226,808       -83.33
  原产地:
   新加坡                        259       -99.53      1,246.47           87,909       -50.85
   法国                          114       -53.32      1,821.03            2,927       -35.33
   日本                           41       179.74      2,479.93            4,662       -76.85
   美国                           33       -99.35      2,253.42            6,032       -40.42
   德国                           30     1,182.28      3,729.33              285        39.52
   荷兰                           25        99.98      1,540.36              112       111.62
   台湾                           25       -99.48       2,089.6           21,964       -63.21
   马来西亚                        0         -100             0           66,489       -90.68
   韩国                            0       -99.99             0            1,542       -98.21
   意大利                          -         -100             -                1       -99.88
   印度尼西亚                      -         -100             -            1,000       -99.52
   沙特阿拉伯                      -         -100             -            4,996       -88.48
   卡塔尔                          -         -100             -            8,110       -47.08
   阿拉伯联合酋长国                -         -100             -           17,310        96.14
   比利时                          -            -             -            3,217        374.9
   南非                            -            -             -              251        24.99

柴油                         133,603            -        725.76          473,868            -
  原产地:
   韩国                       86,480            -        695.85          146,293            -
   日本                       45,849            -        782.23          160,167            -
   新加坡                        650            -           650            6,372            -
   泰国                          624            -        800.77            6,320            -
   德国                            0            -             0              147            -
   俄罗斯联邦                      -            -             -          112,507            -
   巴拿马                          -            -             -               54            -
   台湾                            -            -             -           41,957            -
   波兰                            -            -             -               50            -

5-7号燃料油                1,895,901        54.55        470.39       17,686,602       -21.64
  原产地:
   委内瑞拉                  657,409        166.1        438.74        4,532,296        17.63
   俄罗斯联邦                539,071       146.82         523.3        2,693,313       -50.48
   新加坡                    311,401       -28.49        447.27        4,244,086        15.46
   马来西亚                  149,251            -        530.78        2,408,965        33.01
   韩国                      141,519        71.05        434.25        1,494,349       -32.95
   日本                       97,249       187.72        424.99          466,298       -33.78
   德国                            -            -             -              758            -
   哈萨克斯坦                      -         -100             -          281,889       -67.15
   波兰                            -            -             -               89            -
   巴拿马                          -            -             -              209            -
   美国                            -            -             -          133,300         1.66
   新西兰                          -            -             -           83,583            -
   博内尔                          -            -             -           76,040            -
   印度尼西亚                      -         -100             -          272,378       -70.82
   伊朗                            -         -100             -          404,556       -72.09
   巴林                            -            -             -              200        -89.1
   香港                            -            -             -            1,550       -29.54
   科威特                          -         -100             -              390       -89.14
   阿拉伯联合酋长国                -            -             -               21         -100
   台湾                            -            -             -           40,132       303.73
   沙特阿拉伯                      -         -100             -          473,769        55.73
   泰国                            -            -             -           78,432            -

其他燃料油                     1,419       -85.07        634.56          135,854       -84.92
  原产地:
   新加坡                      1,419            -        634.56            3,497       -99.28
   哈萨克斯坦                      -         -100             -           67,031       -37.58
   乌兹别克斯坦                    -            -             -            4,053        21.13
   吉布提                          -            -             -              154         -4.4
   新西兰                          -         -100             -              592       -41.25
   澳大利亚                        -            -             -              394        47.21
   俄罗斯联邦                      -            -             -           15,099       -68.88
   日本                            -            -             -               10         30.6
   印度尼西亚                      -            -             -              490        1,125
   巴林                            -         -100             -              105       -95.36
   台湾                            -            -             -              279            -
   韩国                            -         -100             -               18       -99.94
   马来西亚                        -            -             -           44,133       -79.57

液化石油气(LPG)              675,844        38.28           627        6,949,363        66.99
  原产地:
   阿拉伯联合酋长国          290,051       124.27        597.31        3,686,489       237.27
   沙特阿拉伯                 92,814       344.08        685.94          356,082       -33.84
   美国                       91,780       289.68        712.37          778,235       598.15
   卡塔尔                     91,513       -39.97         552.2          572,875       -42.16
   澳大利亚                   45,327       -15.91        615.06           86,078       -65.44
   尼日利亚                   34,796        22.58        648.87          314,813         69.9
   挪威                       23,096            -        683.24           63,651       176.76
   马来西亚                    6,081            -        629.97           86,430            -
   韩国                          353        118.9      2,331.23           88,833        45.22
   俄罗斯联邦                     32            -        757.53            1,156            -
   德国                            0            -             0                3       814.11
   秘鲁                            -            -             -           32,021            -
   日本                            -            -             -            1,844  184,410,000
   巴拿马                          -            -             -           23,897            -
   科威特                          -         -100             -          614,197        14.82
   阿尔及利亚                      -            -             -          197,339        56.25
   安哥拉                          -            -             -           45,420        -0.64

                                                                 
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