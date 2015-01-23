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亚洲 | 2015年 1月 23日 星期五 10:46 BJT

韩国股市：早盘创四周来新高，受欧洲央行购债计划鼓舞

“量化宽松并非万灵丹，要等到第二季才能确认这项计划是否在提振
实质经济方面具有预期中的成效，”HI Investment & Securities在给客
户的报告中表示。
    
    “不过目前来说，此举已赢得市场的信心，”报告表示。
    
    券商类股表现优于大盘，因全球股市投资人对欧洲央行将提供充沛流
动性的前景表示欢迎。
    
    韩国投资金融控股 大涨5.1%，NH Investment & Securit
ies 劲升4.3%。
    
    由于油价回升，大宗商品相关个股随之上扬。LG化学 上
涨2.2%，三星重工业 劲扬3.2%。(完)
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