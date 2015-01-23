日本股市：日经指数升至近三周高位，受欧洲央行量化宽松计划所激励

欧洲央行总裁德拉吉称，加上现有的购买民间债券的计划，以及向银 行提供数千亿欧元低息贷款的长期再融资操作，新的量化宽松(QE)计划将 每月向经济注入600亿欧元。 欧洲央行的计划旨在提振欧元区经济并抵御通缩。 “这一决定明显是正面的，”Amundi Japan首席分析师Akio Yoshino 称，“但在3月前我们不能太过乐观。” 他称，从目前到3月，油价将对该地区经济至关重要。 “如果受油价疲弱影响，3月前通胀预估消退，那么使该地区脱离通 缩将富有挑战性，”Yoshino称。 周五多数类股处于平盘上方，指标出口股受到追捧，丰田汽车<7203. T>、本田汽车 和索尼 涨幅介于1.1%至3.0%。 日本企业业绩受到关注。 权重股亦上涨，软银 大涨2.7%，迅销 升1.8%。 东证股价指数 涨0.8%，至1,401.14点，JPX-日经400指数<.JP XNK400>上扬0.8%，至12,731.07点。(完)