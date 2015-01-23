日本股市：日经指数升至近三周高位，受欧洲央行量化宽松计划所激励

金属期市：期铜持平，因股市上涨且中国需求前景暗淡
路透悉尼5月12日 - 铜价周五在亚洲市场持平，因股市本周有望强劲收官，而且带动铜合约隔夜上涨的空头回补未能再现。 “今天铜呈现区间交投，对于空头回补的预期落空，”珀斯一位大宗商品交易员表示。由于未获准对媒体发表言论，该交易员要求匿名。 这位交易员表示，在进口数据和需求增长疲弱之际，中国铜需求前景暗淡令市场信心承压。
欧洲央行总裁德拉吉称，加上现有的购买民间债券的计划，以及向银 行提供数千亿欧元低息贷款的长期再融资操作，新的量化宽松(QE)计划将 每月向经济注入600亿欧元。 欧洲央行的计划旨在提振欧元区经济并抵御通缩。 “这一决定明显是正面的，”Amundi Japan首席分析师Akio Yoshino 称，“但在3月前我们不能太过乐观。” 他称，从目前到3月，油价将对该地区经济至关重要。 “如果受油价疲弱影响，3月前通胀预估消退，那么使该地区脱离通 缩将富有挑战性，”Yoshino称。 周五多数类股处于平盘上方，指标出口股受到追捧，丰田汽车<7203. T>、本田汽车 和索尼 涨幅介于1.1%至3.0%。 日本企业业绩受到关注。 权重股亦上涨，软银 大涨2.7%，迅销 升1.8%。 东证股价指数 涨0.8%，至1,401.14点，JPX-日经400指数<.JP XNK400>上扬0.8%，至12,731.07点。(完)
路透悉尼5月12日 - 铜价周五在亚洲市场持平，因股市本周有望强劲收官，而且带动铜合约隔夜上涨的空头回补未能再现。 “今天铜呈现区间交投，对于空头回补的预期落空，”珀斯一位大宗商品交易员表示。由于未获准对媒体发表言论，该交易员要求匿名。 这位交易员表示，在进口数据和需求增长疲弱之际，中国铜需求前景暗淡令市场信心承压。
路透上海5月12日 - 中国最大运动型汽车（SUV）生产商--长城汽车董事长魏建军周五表示，公司确实有计划在北美建设生产基地，不过目前政策环境发生变化，目前具体建厂计划仍在论证之中。
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