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亚洲 | 2015年 1月 23日 星期五 10:53 BJT

台湾汇市：台币再创逾一个月高位，欧洲央行推宽松后外资持续汇入

路透台北1月23日 - 台币兑美元 周五再创逾一个月以来高位。汇银人士指出，欧洲央行推出宽松举措后，热钱迁移汇入台湾，作多台股、台债，并提振台币延续此前连两日涨势。

台币目前盘中高位为31.330，此前盘中高点为去年12月17日的31.270。

〞央行倒是没什么挡，大概觉得该来的还是要来，〞一位大型商银人士表示，目前市场对台币可能先朝升值方向前进已逐渐形成共识，不排除若国际股市走高的支撑下，台币可能测试31.200的关卡。

台币早盘交易区间落在31.330-31.384；上交易日主要区间在31.364-31.483。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，美元/台币的一个月换汇点折价趋深。一个月远汇报价 暂报31.312/31.342左右，上日纽约盘收在31.420。

韩元兑美元 盘初报1,082.2，上日收在1,084.9。

欧洲央行周四宣布一项印钞购买公债的计划，将向孱弱不振的欧元区经济注资逾万亿欧元，为振兴经济进行最后一搏。

交易员预测今日集中交易区间：

• 31.330-31.420

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