台湾汇市：台币再创逾一个月高位，欧洲央行推宽松后外资持续汇入

金属期市：期铜持平，因股市上涨且中国需求前景暗淡
路透悉尼5月12日 - 铜价周五在亚洲市场持平，因股市本周有望强劲收官，而且带动铜合约隔夜上涨的空头回补未能再现。 “今天铜呈现区间交投，对于空头回补的预期落空，”珀斯一位大宗商品交易员表示。由于未获准对媒体发表言论，该交易员要求匿名。 这位交易员表示，在进口数据和需求增长疲弱之际，中国铜需求前景暗淡令市场信心承压。
路透台北1月23日 - 台币兑美元 周五再创逾一个月以来高位。汇银人士指出，欧洲央行推出宽松举措后，热钱迁移汇入台湾，作多台股、台债，并提振台币延续此前连两日涨势。
台币目前盘中高位为31.330，此前盘中高点为去年12月17日的31.270。
〞央行倒是没什么挡，大概觉得该来的还是要来，〞一位大型商银人士表示，目前市场对台币可能先朝升值方向前进已逐渐形成共识，不排除若国际股市走高的支撑下，台币可能测试31.200的关卡。
台币早盘交易区间落在31.330-31.384；上交易日主要区间在31.364-31.483。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，美元/台币的一个月换汇点折价趋深。一个月远汇报价 暂报31.312/31.342左右，上日纽约盘收在31.420。
韩元兑美元 盘初报1,082.2，上日收在1,084.9。
欧洲央行周四宣布一项印钞购买公债的计划，将向孱弱不振的欧元区经济注资逾万亿欧元，为振兴经济进行最后一搏。
交易员预测今日集中交易区间：
• 31.330-31.420
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--韩国经济：第四季GDP成长率降至六年低点，央行或再降息 (完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透悉尼5月12日 - 铜价周五在亚洲市场持平，因股市本周有望强劲收官，而且带动铜合约隔夜上涨的空头回补未能再现。 “今天铜呈现区间交投，对于空头回补的预期落空，”珀斯一位大宗商品交易员表示。由于未获准对媒体发表言论，该交易员要求匿名。 这位交易员表示，在进口数据和需求增长疲弱之际，中国铜需求前景暗淡令市场信心承压。
路透上海5月12日 - 中国最大运动型汽车（SUV）生产商--长城汽车董事长魏建军周五表示，公司确实有计划在北美建设生产基地，不过目前政策环境发生变化，目前具体建厂计划仍在论证之中。
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