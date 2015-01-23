台湾债市：指标公债持券集中度变化表

国际油市：油价上涨，因预期OPEC带头的减产行动将延长
路透新加坡5月12日 - 油价周五上涨，因交易商预计石油输出国组织(OPEC)带头的减产行动将延长，此外美国原油库存降至2月以来最低。
路透台北1月23日 - 根据台湾柜台买卖中心周五资料，上交易日交割后指标公债持券集中度如下： 发行年期 债券代号 C3 C5 C10 10年 48% 60% 75% 上日交割后 47% 59% 75% 注： 1. C3： 该期公债持券前 3 大合计。 2. C5： 该期公债持券前 5 大合计。 3. C10：该期公债持券前 10 大合计。 4. 统计资料来源：债券自营商及五大保险公司（国泰人寿、新光人寿、南山人寿、台湾人寿、富邦人 寿） 此资料系清算银行上日的帐簿登记余额，包含公债买卖断和附条件交易，未含已买入/卖出未交割数。（ 完） (撰写 李可柔; 审校 詹静宜)
路透新加坡5月12日 - 油价周五上涨，因交易商预计石油输出国组织(OPEC)带头的减产行动将延长，此外美国原油库存降至2月以来最低。
5月12日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:05时,1港元=0.88582 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.80 8.01 2.51 南玻 9.17 5.13 2.02 深康佳 4.36 2.76 1.78 ST中华 8.90 3.36 2.99 ST中冠
路透东京5月12日 - 日本股市周五自近17个月高位回落，因日圆小幅走强引发股指期货市场的卖压，与此同时投资者关注一系列企业财报，比如日产汽车意外调升股息。