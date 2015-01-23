版本:
中国
亚洲 | 2015年 1月 23日 星期五 17:49 BJT

台湾债市：103/13期10年公债中，证券业买超1亿台币

路透台北1月23日 - 台湾柜台买卖中心周五公布，债券等殖成交系统中，10年公债103/
13 交易资料如下：(单位：亿台币)
  
    10年公债103/13期：  
       业别      买进      卖出   买卖超金额
     银行业     29.50     30.00        -0.50
     票券业         0      0.50        -0.50
     证券业      9.50      8.50        +1.00
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐