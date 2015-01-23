日本债市：公债价格大涨，获欧洲央行购债计画提振

中港个股：长城汽车证实计划在北美设厂，但目前仍在论证阶段--董事长
路透上海5月12日 - 中国最大运动型汽车（SUV）生产商--长城汽车董事长魏建军周五表示，公司确实有计划在北美建设生产基地，不过目前政策环境发生变化，目前具体建厂计划仍在论证之中。
日本央行周五在例行买债操作中将买进总计1.18万亿日圆(99.6亿美元)的日债，亦支撑债市。
欧洲央行周四宣布一项印钞购买公债的计划，将向孱弱不振的欧元区经济注资逾万亿欧元，为振兴经济进行最后一搏。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 0.000% +0.0 -0.025%
五年期公债 0.030% -2.5 0.055%
10年期公债 0.255% -6.0 0.315%
20年期公债 1.000% -5.5 1.055%
30年期公债 1.235% -4.0 1.275%
10年期公债期货 <0#JGB:> 148.17 +0.52 147.65
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译/审校 张明钧/戴素萍/孙茉莉)
路透上海5月12日 - 中国最大运动型汽车（SUV）生产商--长城汽车董事长魏建军周五表示，公司确实有计划在北美建设生产基地，不过目前政策环境发生变化，目前具体建厂计划仍在论证之中。
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5月12日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:06时,1美元=6.904人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 7.5 0.661 1.64 市北高新 13.51 1.028 1.90 大众交通 5.31 0.678 1.13 永生投资 11.16