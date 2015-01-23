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亚洲 | 2015年 1月 23日 星期五 10:47 BJT

日本债市：公债价格大涨，获欧洲央行购债计画提振

日本央行周五在例行买债操作中将买进总计1.18万亿日圆(99.6亿美元)的日债，亦支撑债市。

欧洲央行周四宣布一项印钞购买公债的计划，将向孱弱不振的欧元区经济注资逾万亿欧元，为振兴经济进行最后一搏。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.000% +0.0 -0.025%

五年期公债 0.030% -2.5 0.055%

10年期公债 0.255% -6.0 0.315%

20年期公债 1.000% -5.5 1.055%

30年期公债 1.235% -4.0 1.275%

10年期公债期货 <0#JGB:> 148.17 +0.52 147.65

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

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台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译/审校 张明钧/戴素萍/孙茉莉)
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