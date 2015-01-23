企业并购：中国大成将与Dentons合并，打造全球最大律师事务所

金属期市：期铜持平，因股市上涨且中国需求前景暗淡
路透悉尼5月12日 - 铜价周五在亚洲市场持平，因股市本周有望强劲收官，而且带动铜合约隔夜上涨的空头回补未能再现。 “今天铜呈现区间交投，对于空头回补的预期落空，”珀斯一位大宗商品交易员表示。由于未获准对媒体发表言论，该交易员要求匿名。 这位交易员表示，在进口数据和需求增长疲弱之际，中国铜需求前景暗淡令市场信心承压。
路透香港1月22日 - 国际律师事务所Dentons和中国大成律师事务所已就合并事宜达成一致，预计将由此诞生全球最大的律师楼。
Dentons发言人表示，两家公司的合伙人已经批准这项交易，中国司法部最早将在周一签署这宗合并案。
合并后的律师事务所将有6,600名律师，在50个国家设有办事处。大成律师事务所于1992年在北京成立，目前旗下拥有逾4,000名律师，是中国最大的律师事务所。(完)
(编译 郑茵 审校 戴素萍)
路透悉尼5月12日 - 铜价周五在亚洲市场持平，因股市本周有望强劲收官，而且带动铜合约隔夜上涨的空头回补未能再现。 “今天铜呈现区间交投，对于空头回补的预期落空，”珀斯一位大宗商品交易员表示。由于未获准对媒体发表言论，该交易员要求匿名。 这位交易员表示，在进口数据和需求增长疲弱之际，中国铜需求前景暗淡令市场信心承压。
路透上海5月12日 - 中国最大运动型汽车（SUV）生产商--长城汽车董事长魏建军周五表示，公司确实有计划在北美建设生产基地，不过目前政策环境发生变化，目前具体建厂计划仍在论证之中。
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