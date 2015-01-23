欧洲个股：德国工具机业者DMG获日资伙伴增持股权，因看好未来业务

路透法兰克福/杜塞尔多夫1月23日 - 德国DMG Mori Seiki AG 股价周三跳涨逾12%，此前该公司日本伙伴启动股权收购计划，因看好未来业务可巩固德国DMG在全球工具机制造市场的领导地位。

日本DMG Mori Seiki Co Ltd 周三稍晚宣布将以每股27.50欧元收购所有流通在外股权，此收购价较德国DMG Mori Seiki AG过去三个月交易量加权均价溢价将近30%，对该公司的估值约为22亿欧元。

两家公司最近几年已扩大合作关系，日本DMG于2013年把其在德国DMG的持股增至24.3%；德国DMG前身名为Gildemeister。

这项收购提案将是迄今最大的德国企业被日资同业收购案，将创造出一个总计11,600名员工的公司，年营收约35亿欧元。