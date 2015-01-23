欧洲个股：德国工具机业者DMG获日资伙伴增持股权，因看好未来业务

中港个股：长城汽车证实计划在北美设厂，但目前仍在论证阶段--董事长
路透上海5月12日 - 中国最大运动型汽车（SUV）生产商--长城汽车董事长魏建军周五表示，公司确实有计划在北美建设生产基地，不过目前政策环境发生变化，目前具体建厂计划仍在论证之中。
路透法兰克福/杜塞尔多夫1月23日 - 德国DMG Mori Seiki AG 股价周三跳涨逾12%，此前该公司日本伙伴启动股权收购计划，因看好未来业务可巩固德国DMG在全球工具机制造市场的领导地位。
日本DMG Mori Seiki Co Ltd 周三稍晚宣布将以每股27.50欧元收购所有流通在外股权，此收购价较德国DMG Mori Seiki AG过去三个月交易量加权均价溢价将近30%，对该公司的估值约为22亿欧元。
两家公司最近几年已扩大合作关系，日本DMG于2013年把其在德国DMG的持股增至24.3%；德国DMG前身名为Gildemeister。
这项收购提案将是迄今最大的德国企业被日资同业收购案，将创造出一个总计11,600名员工的公司，年营收约35亿欧元。
德国DMG股价周三收高12.62%至28.82欧元。(完)
路透上海5月12日 - 中国最大运动型汽车（SUV）生产商--长城汽车董事长魏建军周五表示，公司确实有计划在北美建设生产基地，不过目前政策环境发生变化，目前具体建厂计划仍在论证之中。
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5月12日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:06时,1美元=6.904人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 7.5 0.661 1.64 市北高新 13.51 1.028 1.90 大众交通 5.31 0.678 1.13 永生投资 11.16