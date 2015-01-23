中国金融：创新货币工具不会取代存款准备金率调整--央行副行长

中国汇市：路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8962元附近
路透上海5月12日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周五预计会开在6.8962元附近，较上日升值约89点。
路透北京1月23日 - 中国央行副行长潘功胜周五表示，央行过去几年推出的一些新型货币政策工具，和存款准备金率之间不是一种取代和被取代的关系。
潘功胜在国新办吹风会上表示，欧央行推出新一版的量化宽松（QE）政策有利于中国的出口，欧央行新一版QE与美国QE正常化或对对人民币汇率形成下行压力。
他指出，按规定履行相关审批程序之后，存款保险制度可能将会付诸实施，并会很快由起步时的单一费率过渡到差别费率。
对于银行资产压力，银监会副主席王兆星称，中国的银行不良贷款水平有上升压力，整个金融体系的风险仍可控。
王兆星介绍，截止2014年12月末，中国银行业金融机构不良贷款率为1.64%，商业银行不良贷款率为1.29%。（完） (发稿 李贺；审校 黄凯)
路透上海5月12日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周五预计会开在6.8962元附近，较上日升值约89点。
* 人民币续微收升，中间价暂时脱离七周低点 * 风险逆转指标小幅回升 * 客盘仍有实需购汇，大行则适度提供美元流动性 * 料短期汇价仍以窄幅横盘为主 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京5月11日 - 人民币兑美元即期周四续微收升，中间价暂时脱离七周低点。交易 员称，客盘仍有实需购汇，大行则适度提供美元流动性，自营机构在当前点位更倾向做成交量，而非建仓美元 多头，料短期汇价仍以窄幅横盘为主。 他们并指出，美联储6月加息预期小幅施压人民币，显示人民币贬值预期的风险逆转指标小幅回升；但各 方也比较理解监管的维稳意图，不会刻意测试监管底线，除非美元明显转强，预计人民币汇价不太可能跌破前 期6.92元附近波动区间底部。 “进入二季度实需购汇还是蛮多的，大行干预还是有一点，不过不明显，央行还是更倾向用中间价、流动 性等手段控制市场；贬值预期也是在的，只不过节奏慢一点。”一中资行交易员称，“现在市场的预期已经有 分化了，估计今年合适的汇率在6.95附近。” 亦有中资行交易员表示，在6.9050附
路透上海5月11日 - 人民币兑美元即期周四早盘微跌，中间价暂时脱离七周低点。交易员称，客盘仍有实需购汇，大行则适度提供美元流动性，自营机构在当前点位更倾向做成交量，而非建仓美元多头，料短期汇价仍以窄幅横盘为主。