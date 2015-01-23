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亚洲 | 2015年 1月 23日 星期五 11:08 BJT

《全球市场》欧洲央行刺激鼓舞亚洲股市，欧元接近11年低位

欧元兑日圆 亦跌至三个月低点134.28。

目前全球市场正等候希腊于1月25日的大选，民调显示左翼激进联盟党继续保持领先优势，该党若获胜恐怕会引发希腊同欧盟/国际货币基金组织(IMF)贷款人之间的僵局，并导致希腊退出欧元区。

美元兑日圆 跌0.2%至118.31，本周可能收高0.6%。

澳元曾短暂跌破0.8美元，为逾五年来首见。本周加拿大央行意外降息已引发人们对澳洲央行可能很快会跟进的预期，澳元因此承压。(完)

(编译 艾茂林/陈宗琦/蔡美珍/戴素萍/孙茉莉; 审校 张明钧/蔡美珍/李婷仪/郑茵)
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