《全球市场》欧洲央行刺激鼓舞亚洲股市，欧元接近11年低位

金属期市：期铜持平，因股市上涨且中国需求前景暗淡
路透悉尼5月12日 - 铜价周五在亚洲市场持平，因股市本周有望强劲收官，而且带动铜合约隔夜上涨的空头回补未能再现。 “今天铜呈现区间交投，对于空头回补的预期落空，”珀斯一位大宗商品交易员表示。由于未获准对媒体发表言论，该交易员要求匿名。 这位交易员表示，在进口数据和需求增长疲弱之际，中国铜需求前景暗淡令市场信心承压。
欧元兑日圆 亦跌至三个月低点134.28。
目前全球市场正等候希腊于1月25日的大选，民调显示左翼激进联盟党继续保持领先优势，该党若获胜恐怕会引发希腊同欧盟/国际货币基金组织(IMF)贷款人之间的僵局，并导致希腊退出欧元区。
美元兑日圆 跌0.2%至118.31，本周可能收高0.6%。
澳元曾短暂跌破0.8美元，为逾五年来首见。本周加拿大央行意外降息已引发人们对澳洲央行可能很快会跟进的预期，澳元因此承压。(完)
(编译 艾茂林/陈宗琦/蔡美珍/戴素萍/孙茉莉; 审校 张明钧/蔡美珍/李婷仪/郑茵)
路透悉尼5月12日 - 铜价周五在亚洲市场持平，因股市本周有望强劲收官，而且带动铜合约隔夜上涨的空头回补未能再现。 “今天铜呈现区间交投，对于空头回补的预期落空，”珀斯一位大宗商品交易员表示。由于未获准对媒体发表言论，该交易员要求匿名。 这位交易员表示，在进口数据和需求增长疲弱之际，中国铜需求前景暗淡令市场信心承压。
路透上海5月12日 - 中国最大运动型汽车（SUV）生产商--长城汽车董事长魏建军周五表示，公司确实有计划在北美建设生产基地，不过目前政策环境发生变化，目前具体建厂计划仍在论证之中。
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