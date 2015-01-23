法国数据：1月民间部门活动萎缩，但制造业触及八个月高位--PMI

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--5月12日
5月12日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:06时,1美元=6.904人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 7.5 0.661 1.64 市北高新 13.51 1.028 1.90 大众交通 5.31 0.678 1.13 永生投资 11.16
1月服务业PMI为49.5，上月曾升破荣枯分水岭50。路透调查分析师原本预计1月服务业PMI升至50.7。
不过制造业PMI跃升至八个月高位49.5，较预期高出1.4点，较12月终值高出2点。
“我认为法国一段时间内将在接近停滞的关口盘旋，”Markit资深分析师Rob Dobson说，并补充道法国PMI今年某个时候可能升破50，但不会比50高很多。
近几个月，Markit PMI指数的初值和终值之间常有大幅修正。1月PMI终值将于2月初公布。(完)
(编译 王洋/艾茂林; 审校 蔡美珍/王兴亚)
5月12日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:06时,1美元=6.904人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 7.5 0.661 1.64 市北高新 13.51 1.028 1.90 大众交通 5.31 0.678 1.13 永生投资 11.16
路透新加坡5月12日 - 油价周五上涨，因交易商预计石油输出国组织(OPEC)带头的减产行动将延长，此外美国原油库存降至2月以来最低。
5月12日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:05时,1港元=0.88582 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.80 8.01 2.51 南玻 9.17 5.13 2.02 深康佳 4.36 2.76 1.78 ST中华 8.90 3.36 2.99 ST中冠