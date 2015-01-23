法国数据：1月民间部门活动萎缩，但制造业触及八个月高位--PMI

1月服务业PMI为49.5，上月曾升破荣枯分水岭50。路透调查分析师原本预计1月服务业PMI升至50.7。

不过制造业PMI跃升至八个月高位49.5，较预期高出1.4点，较12月终值高出2点。

“我认为法国一段时间内将在接近停滞的关口盘旋，”Markit资深分析师Rob Dobson说，并补充道法国PMI今年某个时候可能升破50，但不会比50高很多。

近几个月，Markit PMI指数的初值和终值之间常有大幅修正。1月PMI终值将于2月初公布。(完)