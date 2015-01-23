德国数据：1月民间部门加快扩张，制造业略放缓--PMI

这是指数连续第21个月高于50的荣枯分水岭，不过要远低于去年初的水平。

德国1月制造业PMI初值微降至51.0，路透调查中的预估为51.7，去年12月终值为51.2。

1月服务业PMI初值升至52.7，市场预估为52.5，12月终值为52.1。

“我们在制造业看到的是，邻国的低迷产生了影响，”Markit分析师Rob Dobson称。

“不过德国或许能够维持宏观经济的增长，这应该能给欧元区其它国家带来一些微弱益处。”

他还表示，欧洲央行购债举措或许也能够提振与德国贸易往来的欧元区成员国经济成长，从而给德国经济额外的支持。