德国数据：1月民间部门加快扩张，制造业略放缓--PMI

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--5月12日
5月12日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:06时,1美元=6.904人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 7.5 0.661 1.64 市北高新 13.51 1.028 1.90 大众交通 5.31 0.678 1.13 永生投资 11.16
这是指数连续第21个月高于50的荣枯分水岭，不过要远低于去年初的水平。
德国1月制造业PMI初值微降至51.0，路透调查中的预估为51.7，去年12月终值为51.2。
1月服务业PMI初值升至52.7，市场预估为52.5，12月终值为52.1。
“我们在制造业看到的是，邻国的低迷产生了影响，”Markit分析师Rob Dobson称。
“不过德国或许能够维持宏观经济的增长，这应该能给欧元区其它国家带来一些微弱益处。”
他还表示，欧洲央行购债举措或许也能够提振与德国贸易往来的欧元区成员国经济成长，从而给德国经济额外的支持。
“所以今年德国的经济增长表现有可能堪比2014年，”他说。(完) (编译 白云/王洋; 审校 王丽鑫/蔡美珍)
5月12日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:06时,1美元=6.904人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 7.5 0.661 1.64 市北高新 13.51 1.028 1.90 大众交通 5.31 0.678 1.13 永生投资 11.16
路透新加坡5月12日 - 油价周五上涨，因交易商预计石油输出国组织(OPEC)带头的减产行动将延长，此外美国原油库存降至2月以来最低。
5月12日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:05时,1港元=0.88582 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.80 8.01 2.51 南玻 9.17 5.13 2.02 深康佳 4.36 2.76 1.78 ST中华 8.90 3.36 2.99 ST中冠