中国保险：保险业2014年保费收入增17.5%，预计利润翻倍--保监会

中港个股：长城汽车证实计划在北美设厂，但目前仍在论证阶段--董事长
路透上海5月12日 - 中国最大运动型汽车（SUV）生产商--长城汽车董事长魏建军周五表示，公司确实有计划在北美建设生产基地，不过目前政策环境发生变化，目前具体建厂计划仍在论证之中。
路透北京1月23日 - 中国保监会周五公布，2014年保险业经营效益明显提升，保费收入同比增幅达17.5%，预计利润总额2,046.6亿元，同比增长106.4%。
保监会新闻稿显示，去年保费收入为2.02万亿元，其中，财产险保费7,203亿元，同比增16%；人身险保费13,031亿元，同比增18.4%。
新闻稿并称，去年行业资产突破10万亿元，保险业总资产合计10.2万亿元，较年初增22.6%；净资产1.3万亿元，同比增56.4%。（完）
(发稿 沈燕；撰写 宿泱韫； 审校 黄凯)
路透上海5月12日 - 中国最大运动型汽车（SUV）生产商--长城汽车董事长魏建军周五表示，公司确实有计划在北美建设生产基地，不过目前政策环境发生变化，目前具体建厂计划仍在论证之中。
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5月12日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:06时,1美元=6.904人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 7.5 0.661 1.64 市北高新 13.51 1.028 1.90 大众交通 5.31 0.678 1.13 永生投资 11.16