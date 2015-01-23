版本:
中国
亚洲 | 2015年 1月 23日 星期五 11:15 BJT

中国保险：保险业2014年保费收入增17.5%，预计利润翻倍--保监会

路透北京1月23日 - 中国保监会周五公布，2014年保险业经营效益明显提升，保费收入同比增幅达17.5%，预计利润总额2,046.6亿元，同比增长106.4%。

保监会新闻稿显示，去年保费收入为2.02万亿元，其中，财产险保费7,203亿元，同比增16%；人身险保费13,031亿元，同比增18.4%。

新闻稿并称，去年行业资产突破10万亿元，保险业总资产合计10.2万亿元，较年初增22.6%；净资产1.3万亿元，同比增56.4%。（完）

(发稿 沈燕；撰写 宿泱韫； 审校 黄凯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐