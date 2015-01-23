日本已公布经济指标--2015/1/23

中港个股：长城汽车证实计划在北美设厂，但目前仍在论证阶段--董事长
路透上海5月12日 - 中国最大运动型汽车（SUV）生产商--长城汽车董事长魏建军周五表示，公司确实有计划在北美建设生产基地，不过目前政策环境发生变化，目前具体建厂计划仍在论证之中。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 -0.5% r -1.8% r 2月15日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +2.3% +2.4% 1月29日 +2.3% 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 +2.7% +2.9% 1月29日 +2.7% 工业生产(m/m) 11月 -0.5% r +0.4% r 1月29日 -- 失业率 11月 3.5% @ 3.5% @ 1月29日 3.5% 贸易收支(亿日圆) 11月 逆差8,919 逆差7,100 1月25日 -- 所有家庭实质支出(y/y) 11月 -2.5% -4.0% 1月29日 -3.8% 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看日本经济数据相关资料，可点选
路透上海5月12日 - 中国最大运动型汽车（SUV）生产商--长城汽车董事长魏建军周五表示，公司确实有计划在北美建设生产基地，不过目前政策环境发生变化，目前具体建厂计划仍在论证之中。
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5月12日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:06时,1美元=6.904人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 7.5 0.661 1.64 市北高新 13.51 1.028 1.90 大众交通 5.31 0.678 1.13 永生投资 11.16