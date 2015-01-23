企业并购：和黄洽购西班牙电信所持英国电讯商O2 UK，意向价92.5亿英镑

中港个股：长城汽车证实计划在北美设厂，但目前仍在论证阶段--董事长
路透上海5月12日 - 中国最大运动型汽车（SUV）生产商--长城汽车董事长魏建军周五表示，公司确实有计划在北美建设生产基地，不过目前政策环境发生变化，目前具体建厂计划仍在论证之中。
路透香港1月23日 - 由亚洲富豪李嘉诚掌控的环球综合企业--和记黄埔 周五宣布，公司已同意与西班牙电信 进行独家洽商，向后者收购英国电讯营商O2 UK，意向价为现金92.5亿英镑。
和黄表示，预期洽商将进行数星期。除上述现金代价须于交易完成时支付外，公司并须在Hutchison 3G UK与O2 UK的合并业务累积现金流达到协定水平后，再额外支付总额最高10亿英镑的递延利润分成。这将使整项交易规模达到102.5亿英镑。
这宗交易须待有关O2 UK的尽职审查达满意水平、条款达成协议及签署最终协议，以及获得所有必要的企业及监管机构批准，方可作实。
和黄今天早上暂停股份买卖，停牌前周四收报98.3港元。下午恢复交易。（完）
欲浏览上市公司在香港联交所发布的声明，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透上海5月12日 - 中国最大运动型汽车（SUV）生产商--长城汽车董事长魏建军周五表示，公司确实有计划在北美建设生产基地，不过目前政策环境发生变化，目前具体建厂计划仍在论证之中。
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路透巴黎5月12日 - 法国国家统计局周五发布的数据显示，法国今年第一季新增近50,000个就业岗位，为连续第七个季度录得就业增长。