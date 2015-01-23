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亚洲 | 2015年 1月 23日 星期五 11:24 BJT

背景资料: 全球主要国家及地区最新指标利率一览表

欧洲央行周四宣布一项印钞购买公债的计划，将向孱弱不振的欧元区经济注资逾万亿欧元，为振兴经济进
行最后一搏。央行总裁德拉吉称，加上现有的购买民间债券的计划，以及向银行提供数千亿欧元低息贷款的长
期再融资操作，新的量化宽松(QE)计划将每月向经济注入600亿欧元。此外，欧洲央行在政策会议上维持主要
再融资利率在0.05%不变。
    欧洲央行宣布购债计划后，路透调查显示，45名受访经济分析师中略占多数的人认为，央行的主权债购买
计划不足以让通胀率回升至目标水准。调查结果认为，这项购债计划的持续时间“可能”要长于央行的打算。
 

    丹麦央行周四调降指标政策利率，为本周第二度降息，藉此维护丹麦克朗兑欧元联系汇率；此前欧洲央行
推出一套刺激方案，导致欧元走贬。一如市场普遍预期，丹麦央行将定期存单(certificate of deposit)利率
由负0.20%调降至负0.35%的记录低点，藉以让克朗兑欧元维持在窄幅区间之内；央行并维持贷款利率于0.05%
。 
    
    英国央行货币政策委员会(MPC)委员迈尔斯周四表示，英国通胀率大跌，并未升高通缩风险，英国央行不
需要因此而恢复购买公债。迈尔斯亦指出，通胀放缓代表并没有开始升息的强烈急迫性。 
    
    瑞士央行理事祖布鲁克表示，在瑞士央行放弃瑞郎兑欧元的上限后，所有货币政策选项皆有可能；并称瑞
士央行并非因欧洲央行的要求才放弃瑞郎汇率上限。 
    
    韩国2014年第四季经济成长速度大幅放缓，降至六年低点，因建筑支出以近20年来最大幅度下挫。分析师
称，韩国及全球经济前景继续面临不确定性，意味着韩国央行将很快被迫再次降息，以振兴经济复苏。 
    
    路透调查周四对一级交易商的访问结果显示，低油价将迫使加拿大央行在4月底之前再降息一次，以刺激
该国经济。受访的11家加拿大一级市场交易商中，有八家认为央行再度降息的时间不是3月就是在4月。 
    
    菲律宾央行总裁泰谭柯周五表示，菲律宾央行将会抑制金融波动，认为此刻没有理由调整货币政策。 
    
    中国人民银行周五称，2015年继续实施稳健货币政策，更加注重松紧适度，适时适度预调微调。2015年中
国将大力推进金融改革开放，防范化解各类风险。 
    
  美国       联邦基金利率0-0.25%            2008年12月16日降至少75基点
             基本贴现率0.75%                2010年2月18日升25基点
  加拿大     隔夜拆款利率0.75%              2015年1月21日降25基点
  巴西       Selic利率12.25%                2015年1月21日升50基点
                                            
 亚洲
  日本       隔夜拆款利率目标0-0.10%        2010年10月5日从0.10%下调
             贴现率0.30%                    2008年12月19日降20基点
  中国       金融机构一年期存款利率2.75%    2014年11月22日降25基点
             一年期贷款利率5.6%             2014年11月22日降40基点
  台湾       重贴现率1.875%                 2011年6月30日升12.5基点
             担保放款融通利率2.25%          2011年6月30日升12.5基点
             短期融通利率4.125%             2011年6月30日升12.5基点
  香港       最优惠利率(P)5.00%**           2008年11月7日降25基点
             隔夜贴现窗利率0.5%             2008年12月17日降100基点
  韩国       基本利率(base rate)目标2.00%   2014年10月15日降25基点
  澳洲       隔夜拆款利率2.50%              2013年8月6日降25基点
  马来西亚   隔夜政策利率3.25%              2014年7月10日升25基点
  新西兰     官方指标利率3.50%              2014年7月24日升25基点
  泰国       一天期附买回利率2.0%           2014年3月12日降25基点
  菲律宾     隔夜借款利率4.0%               2014年9月11日升25基点
  印度       附买回利率7.75%                2015年1月15日降25基点
             附卖回利率6.75%                2015年1月15日降25基点
  印尼       指标利率7.75%                  2014年11月18日上调25个基点
                                            
 欧洲
  欧元区     主要再融资利率0.05%            2014年9月4日降10基点
  英国       准备金利率0.5%                 2009年3月5日降50基点
             (Bank Rate paid on commercial bank reserves)
  瑞士       利率目标区间负1.25-负0.25%     2015年1月15日降50基点
  瑞典       附买回利率0%                   2014年10月28日降25基点
  丹麦       贷款利率0.05%                  2015年1月19日降15基点
             存单(CD)利率负0.35%            2015年1月22日降15基点
  挪威       指标利率1.25%                  2014年12月11日降25基点
  俄罗斯     指标一周期回购利率17%          2014年12月16日上调650个基点
                                            
  非洲
  南非       附买回利率5.75%                2014年7月17日升25基点
                                            
 *  以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。
 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25%
 。(完)
 
 (整理 王兴亚；审校 艾茂林)
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