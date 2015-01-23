日本个股：东芝与中国及哈萨克斯坦进行磋商，拟供应核能设备

路透瑞士达沃斯1月22日 - 东芝 常务董事室町正志周四表示，公司正在进行磋商，拟向中国数个核反应堆供应设备，此外，亦与哈萨克斯坦的核电厂讨论相关合约。

东芝已在中国核电市场取得领先地位，该公司正打算透过旗下的西屋电气扩大势力。

“或许，我们有机会在中国取得其他的业务，但一切尚未定案，”室町正志在达沃斯举行的世界经济论坛年会的场边表示。

当被问及媒体报导称东芝将为中国的六至八座核反应堆供应设备的看法时，他表示，所涉及的工厂数目“没有什么不同”。