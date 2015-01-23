日本金融：监管者将调查利率下滑对银行抵押贷款业务的影响--消息人士

中港个股：长城汽车证实计划在北美设厂，但目前仍在论证阶段--董事长
路透上海5月12日 - 中国最大运动型汽车（SUV）生产商--长城汽车董事长魏建军周五表示，公司确实有计划在北美建设生产基地，不过目前政策环境发生变化，目前具体建厂计划仍在论证之中。
路透东京1月23日 - 据熟悉内情的消息人士本周透露，日本金融机构将对银行业抵押贷款业务的健康状况展开调查，因为利率的进一步下滑已经威胁到这类业务的利润空间。
消息人士称，日本金融厅(FSA)将询问主要大银行和一些地区银行，以了解他们房屋贷款业务的利率和利润情况，这是日本监管机构首次进行此类调查。
日本公债收益率在周二降至纪录低点0.195%。日本金融厅曾在去年末对地区性银行实施了压力测试，以判断在利率持续处在纪录低点附近的环境下，银行获利将遭受多大的冲击。
随着银行存贷息差的缩窄，银行面临着获利下滑的风险。消息人士称这是日本央行量化宽松举措的一个副作用。
消息人士还称，日本金融厅并不打算将调查结果公开，但如果发现有银行的抵押贷款业务存在严重亏损风险，那么监管者可能会跟进检视。（完）
(编译 高琦 审校 艾茂林)
路透上海5月12日 - 中国最大运动型汽车（SUV）生产商--长城汽车董事长魏建军周五表示，公司确实有计划在北美建设生产基地，不过目前政策环境发生变化，目前具体建厂计划仍在论证之中。
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5月12日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:06时,1美元=6.904人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 7.5 0.661 1.64 市北高新 13.51 1.028 1.90 大众交通 5.31 0.678 1.13 永生投资 11.16