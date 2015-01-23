日本金融：监管者将调查利率下滑对银行抵押贷款业务的影响--消息人士

路透东京1月23日 - 据熟悉内情的消息人士本周透露，日本金融机构将对银行业抵押贷款业务的健康状况展开调查，因为利率的进一步下滑已经威胁到这类业务的利润空间。

消息人士称，日本金融厅(FSA)将询问主要大银行和一些地区银行，以了解他们房屋贷款业务的利率和利润情况，这是日本监管机构首次进行此类调查。

日本公债收益率在周二降至纪录低点0.195%。日本金融厅曾在去年末对地区性银行实施了压力测试，以判断在利率持续处在纪录低点附近的环境下，银行获利将遭受多大的冲击。

随着银行存贷息差的缩窄，银行面临着获利下滑的风险。消息人士称这是日本央行量化宽松举措的一个副作用。

消息人士还称，日本金融厅并不打算将调查结果公开，但如果发现有银行的抵押贷款业务存在严重亏损风险，那么监管者可能会跟进检视。（完）