台湾债市：RP利率持平未受公债交割影响，下周留意月底效应

路透台北1月23日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周五大致持平。交易员称，今日交割因子较多，包括20年公债及国际债等，资金进出较为明显，但不影响市场资金调度，RP利率维持在既有区间内。

展望下周，他们指出，下周时序迈入月底，虽不致于过度担心月底效应，但仍倾向谨慎操作，尤其是投信端资金落点仍以月内居多，月底投信端赎回压力仍有变数，并留意下周多档美元债交割，而目前寿险及银行端资金仍显偏松，下周料RP利率表现可望持平。

〞月底因素感觉不明显，但投信端仍坚持落点月内。〞一大型证券商交易员说。

今日证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，和上日相同；公司债RP成交在0.63-0.64%，也同上日。

大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率则成交在0.40-0.50%，同上日；公司债附买回利率成交约在0.50-0.56%，也约同上日。

今日债券交割因子有：20年期公债发行金额318.022亿台币、Air Liquide Finance宝岛债5亿人民币、英国骏懋银行(莱斯银行) 金融债3.15亿美元、正道 转换公司债7亿台币、志嘉建设 转换公司债4亿台币。

下周本地债券发行情况包括：周一HSBC发行2.2亿美元债、周二中国信托银行发行2.57亿美元债、周三渣打银行(香港)发行5亿美元债及东阳 公司债交割12亿台币，及周四孟山都 3.65亿美元债。