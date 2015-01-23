台湾债市：RP利率持平未受公债交割影响，下周留意月底效应

中港个股：长城汽车证实计划在北美设厂，但目前仍在论证阶段--董事长
路透上海5月12日 - 中国最大运动型汽车（SUV）生产商--长城汽车董事长魏建军周五表示，公司确实有计划在北美建设生产基地，不过目前政策环境发生变化，目前具体建厂计划仍在论证之中。
路透台北1月23日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周五大致持平。交易员称，今日交割因子较多，包括20年公债及国际债等，资金进出较为明显，但不影响市场资金调度，RP利率维持在既有区间内。
展望下周，他们指出，下周时序迈入月底，虽不致于过度担心月底效应，但仍倾向谨慎操作，尤其是投信端资金落点仍以月内居多，月底投信端赎回压力仍有变数，并留意下周多档美元债交割，而目前寿险及银行端资金仍显偏松，下周料RP利率表现可望持平。
〞月底因素感觉不明显，但投信端仍坚持落点月内。〞一大型证券商交易员说。
今日证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，和上日相同；公司债RP成交在0.63-0.64%，也同上日。
大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率则成交在0.40-0.50%，同上日；公司债附买回利率成交约在0.50-0.56%，也约同上日。
今日债券交割因子有：20年期公债发行金额318.022亿台币、Air Liquide Finance宝岛债5亿人民币、英国骏懋银行(莱斯银行) 金融债3.15亿美元、正道 转换公司债7亿台币、志嘉建设 转换公司债4亿台币。
下周本地债券发行情况包括：周一HSBC发行2.2亿美元债、周二中国信托银行发行2.57亿美元债、周三渣打银行(香港)发行5亿美元债及东阳 公司债交割12亿台币，及周四孟山都 3.65亿美元债。
下周本地债券还本主要有：周一华航 公司债5.2亿台币、周三富邦金 公司债32亿台币及周五开发金控 旗下工银90亿台币。(完) (记者 詹静宜; 审校 张喜良)
路透上海5月12日 - 中国最大运动型汽车（SUV）生产商--长城汽车董事长魏建军周五表示，公司确实有计划在北美建设生产基地，不过目前政策环境发生变化，目前具体建厂计划仍在论证之中。
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5月12日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:06时,1美元=6.904人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 7.5 0.661 1.64 市北高新 13.51 1.028 1.90 大众交通 5.31 0.678 1.13 永生投资 11.16