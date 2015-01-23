《独家新闻》美国参议院准备出新招阻止贸易伙伴操纵汇率

国会提出新要求正值TPP谈判处在微妙时期，这项谈判已历时将近五年，官员们希望能够在几个月内完成。

但美国汽车厂商担心日本同业的竞争日益激烈，代表克莱斯勒 、福特汽车(Ford) 与通用汽车(General Motors) 的美国汽车政策委员会(American Automotive Policy Council)已表示，如果没有纳入强有力的汇率规范，他们将反对这样的协议。

民主党议员Sherrod Brown正在就参议院的一项提案进行两党协调，同时还征询了众议员们的看法。Brown过去曾提出类似提案。

担任众议院筹款委员会下属贸易小组委员会主席的共和党议员Pat Tiberi表示，单独提案的可能性仍在讨论，但两党均有意推动此事。

“我认为两党对汇率操纵同感忧心，”他表示，不过纳入这些规定也可能会招致TPP伙伴国的不满。