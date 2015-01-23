《独家新闻》美国参议院准备出新招阻止贸易伙伴操纵汇率

中港个股：长城汽车证实计划在北美设厂，但目前仍在论证阶段--董事长
路透上海5月12日 - 中国最大运动型汽车（SUV）生产商--长城汽车董事长魏建军周五表示，公司确实有计划在北美建设生产基地，不过目前政策环境发生变化，目前具体建厂计划仍在论证之中。
国会提出新要求正值TPP谈判处在微妙时期，这项谈判已历时将近五年，官员们希望能够在几个月内完成。
但美国汽车厂商担心日本同业的竞争日益激烈，代表克莱斯勒 、福特汽车(Ford) 与通用汽车(General Motors) 的美国汽车政策委员会(American Automotive Policy Council)已表示，如果没有纳入强有力的汇率规范，他们将反对这样的协议。
民主党议员Sherrod Brown正在就参议院的一项提案进行两党协调，同时还征询了众议员们的看法。Brown过去曾提出类似提案。
担任众议院筹款委员会下属贸易小组委员会主席的共和党议员Pat Tiberi表示，单独提案的可能性仍在讨论，但两党均有意推动此事。
“我认为两党对汇率操纵同感忧心，”他表示，不过纳入这些规定也可能会招致TPP伙伴国的不满。
一名了解TPP谈判的墨西哥官员表示，目前想在协商中纳入汇率举措，看来有点太晚了。(完) (编译 张明钧/陈宗琦；审校 龚芳/郑茵)
路透上海5月12日 - 中国最大运动型汽车（SUV）生产商--长城汽车董事长魏建军周五表示，公司确实有计划在北美建设生产基地，不过目前政策环境发生变化，目前具体建厂计划仍在论证之中。
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5月12日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:06时,1美元=6.904人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 7.5 0.661 1.64 市北高新 13.51 1.028 1.90 大众交通 5.31 0.678 1.13 永生投资 11.16