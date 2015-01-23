《中国企业债发行日程表》--1月23日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 本溪城市建设 9 7 1/21簿记建档 6.24% AA 1/22-1/26 国泰君安证券 投资发展公司 (第3-7年末每年还20%本金） ========================================================================================= 盘锦双台子区 8 7 1/21簿记建档 7.25% AA- 1/22-1/26 东方花旗证券 经济开发投资 (第3-7年末每年还20%本金/盘锦建设投资提供担保) ========================================================================================= 德宏州宏 11 7 1/22簿记建档 *6.68% AA 1/23-1/27 天风证券 康投资开发 (第3-7年末每年还20%本金/国有土地使用权抵押担保) ========================================================================================= 贵州物资集团 5 7 1/22簿记建档 *6.00% AA 1/23-1/27 银河证券

（附加第五年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权） ========================================================================================= 郴州高科 15 7 1/22簿记建档 *6.45% AA 1/23-1/28 西南证券 投资控股 （第3-7年末每年还20%本金） ========================================================================================= 营口沿海 15 7 1/23簿记建档 上限7.50% AA 1/26-1/28 长城证券 开发建设 (第3-7年末每年还20%本金) 国开证券 ========================================================================================= 南充航空港 15 7 1/23簿记建档 上限8.25% AA 1/26-1/28 爱建证券 投资开发 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 福州城乡 6 7 1/23簿记建档 上限6.50% AA+ 1/26-1/28 中信建投证券 建设发展总公司 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 烟台牟平区国资 5 7 1/23簿记建档 上限8.55% AA 1/26-1/30 国金证券

(第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 萍乡汇丰投资 10 7 1/23簿记建档 上限8.05% AA 1/26-1/30 东海证券

(第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 铜仁市梵 15 7 1/27簿记建档 -- AA 1/28-1/30 华龙证券 净山投资 (第3-7年末每年还20%本金/自有土地使用权进行抵押担保) 国开证券 ========================================================================================= 毕节市建 16 7 1/27簿记建档 上限8.96% AA 1/28-1/30 财富证券 设投资 (第3-7年末每年还20%本金/国有出让土地使用权抵押担保) 国开证券 ========================================================================================= 铜陵发展 5 7 1/27簿记建档 *上限7.5% AA 1/28-1/30 兴业证券 投资集团 (第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================= 天津东方 16 7 1/28簿记建档 -- AA+ 1/29-2/2 中信建投 财信投资集团 (中合中小企业融资担保提供担保) ========================================================================================= 济宁市市 15 7 1/28簿记建档 上限7.75% AA 1/29-2/3 兴业证券 中区城建投资 (第3-7年末每年还20%本金) 国信证券 ========================================================================================= 新郑新区 7 6 1/28簿记建档 -- AA 1/29-2/4 华龙证券 发展投资 (第3-6年末每年还25%本金/土地抵押担保)

7 6 1/28簿记建档 --

(第3-6年末每年还25%本金) 渤海证券 ========================================================================================= 上海淀山湖 13 6 1/29簿记建档 -- AA 1/30-2/5 国金证券 新城发展 (第3-6年末每年还25%本金) =========================================================================================

以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 湖南省中小 3.22 6 1/23簿记建档 上限8.80% AA 1/26-1/28 大通证券 企业集合债券 (附设第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权/湖南担保公司担保) =========================================================================================

以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商

(亿元人民币) (年) ========================================================================================== 抚顺市城建投资 10 4 1/27簿记建档 -- AA 1/28-1/30 国泰君安

(第3年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) ========================================================================================== 注: *表示新增。(完)