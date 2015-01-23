中国债市动态：欧洲启动QE现券先走强后回稳，中国央行动向仍是焦点

路透上海1月23日 - 欧洲央行(ECB)如期推出量化宽松(QE)计划，一度推动中国银行间债市现券周五盘初小幅走强，但其影响较为短暂；而之后汇丰公布的中国PMI数据环比略有回升，令现券收益率随之逐步回稳，IRS(利率互换)则小幅反弹。

交易员并指出，与海外央行的动作相比，市场依旧更为关注中国央行的下一步动向，特别是在近期加量续做MLF(中期借贷便利)、重启逆回购以后，是否还会迎来降准，仍是未来一段时间的关注焦点。

“开盘(收益率)先下，后来基本又回来了，(欧洲QE)也就短期影响，最后还是要看中国央行，”上海一银行交易员称。

上海一券商交易员谈到，对于欧洲推出QE市场此前已有广泛预期，而实际购债规模虽稍大，但与预期也并未偏离太多，对债市难形成进一步的影响。

欧洲央行周四宣布一项印钞购买公债的计划，将向孱弱不振的欧元区经济注资逾万亿欧元，为振兴经济进行最后一搏。欧洲央行总裁德拉吉称，加上现有的购买民间债券的计划，以及向银行提供数千亿欧元低息贷款的长期再融资操作，新的量化宽松(QE)计划将每月向经济注入600亿欧元。

产出和新订单指数改善，带动1月汇丰中国制造业PMI初值微升，但仍处于50这一荣枯分水岭下方，显示中国经济增长仍面临压力；而投入价格降至近六年低位也印证内需疲弱，通缩阴影挥之不去。

上述券商交易员认为，目前市场对后市判断仍较为纠结，一方面暂时看不到大的利空因素，但进一步走强的推动力同样暂不明显，后续央行的政策取向仍是关键，特别是能否降准，不过从逆回购重现来看，短期内降准的可能性有所降低。

而另一上海的银行交易员表示，尽管逆回购重启，但降准的预期并未消散，因为“央行一直在通过各种方式在放钱，所以预期还在。”

在时隔约一年后，中国央行周四公开市场意外打破近两个月空窗期的平静，重启了逆回购操作。考虑到MLF(中期借贷便利)等创新工具一直在使用，逆回购重启无疑提升了结构性宽松的力度。

国债期货主力合约TF1503 早盘冲高回落，收报97.600元人民币，较上日结算价跌0.092元或0.09%。