中国汇市：欧版QE火力冲击人民币早盘大跌，但盘中表现相对平静

中港个股：长城汽车证实计划在北美设厂，但目前仍在论证阶段--董事长
路透上海5月12日 - 中国最大运动型汽车（SUV）生产商--长城汽车董事长魏建军周五表示，公司确实有计划在北美建设生产基地，不过目前政策环境发生变化，目前具体建厂计划仍在论证之中。
* 人民币早盘随中间价大跌
* 受强力欧版QE打压
* 各大央行或跟进宽松推动美指续涨
* 人民币汇率短期承压
路透北京1月23日 - 受欧洲央行强力推出量宽举措冲击，人民币兑美元即期 周五早盘大幅跳空走低，中间价亦跌至一个半月低位。交易员称，受欧版QE影响，短期美元指数 料继续劲扬，人民币汇率将随之承压，但贬幅有限。
他们并称，市场对欧版QE推出早有预期，相比隔夜美元汇市而言，早盘人民币波动并不剧烈。预计各大央行或步欧洲央行宽松后尘，美元指数仍有续涨空间，人民币短期或在6.20-6.25区间震荡中略贬。
“近期趋向于贬值，但不可能贬值太大，中国经济数据整体还凑合。长期看，（美元）向上有空间，但也有阻力，人民币不大可能大幅贬值。”一中资大行交易员称。
北京时间11:21，人民币兑美元即期报6.2222元，上日收报6.2095元。今日人民币兑美元中间价 为6.1342元，上日中间价为6.1247元。
民生证券宏观研究团队指出，欧央行购债会提振市场风险偏好，欧元将贬值，利好美元。未来美元可能最强，人民币次之；人民币兑美元汇率有贬值压力，但在央行干预之下，贬值幅度不会太大，总体双向波动。但由于人民币仍近似盯住美元，人民币实际有效汇率仍会加速升值。
欧洲央行周四宣布一项印钞购买公债的计划，将在今年3月到明年9月底之间购买公债，向孱弱不振的欧元区经济注资逾万亿欧元，为振兴经济进行最后一搏。
全球汇市，欧元周五盘初陷于11年低点，之前在欧洲央行推出刺激计划后大幅下滑，本周料将连续第六周周线下跌。过去六周欧元共计跌9%，创下2010年6月以来最差表现。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.3225/6.3275，上日尾盘为6.31。
北京时间11:21，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2265/6.2286元，上一交易日尾盘报6.2204元。
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 倪蔚丹/李铮；审校 曾祥进)
路透上海5月12日 - 中国最大运动型汽车（SUV）生产商--长城汽车董事长魏建军周五表示，公司确实有计划在北美建设生产基地，不过目前政策环境发生变化，目前具体建厂计划仍在论证之中。
亲爱的客户，您好： 外汇市场是全球经济表现的风向标，也反映投资者的偏好与取向。路透一周全球汇市综述，为您梳理新一周的市场热点，同时深入盘点全周重要汇市消息和资料。 欲浏览最近一期综述的简体版PDF，请点选： http://tmsnrt.rs/2qyMp8A
5月12日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:06时,1美元=6.904人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 7.5 0.661 1.64 市北高新 13.51 1.028 1.90 大众交通 5.31 0.678 1.13 永生投资 11.16