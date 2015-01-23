中国汇市：欧版QE火力冲击人民币早盘大跌，但盘中表现相对平静

* 人民币早盘随中间价大跌

* 受强力欧版QE打压

* 各大央行或跟进宽松推动美指续涨

* 人民币汇率短期承压

路透北京1月23日 - 受欧洲央行强力推出量宽举措冲击，人民币兑美元即期 周五早盘大幅跳空走低，中间价亦跌至一个半月低位。交易员称，受欧版QE影响，短期美元指数 料继续劲扬，人民币汇率将随之承压，但贬幅有限。

他们并称，市场对欧版QE推出早有预期，相比隔夜美元汇市而言，早盘人民币波动并不剧烈。预计各大央行或步欧洲央行宽松后尘，美元指数仍有续涨空间，人民币短期或在6.20-6.25区间震荡中略贬。

“近期趋向于贬值，但不可能贬值太大，中国经济数据整体还凑合。长期看，（美元）向上有空间，但也有阻力，人民币不大可能大幅贬值。”一中资大行交易员称。

北京时间11:21，人民币兑美元即期报6.2222元，上日收报6.2095元。今日人民币兑美元中间价 为6.1342元，上日中间价为6.1247元。

民生证券宏观研究团队指出，欧央行购债会提振市场风险偏好，欧元将贬值，利好美元。未来美元可能最强，人民币次之；人民币兑美元汇率有贬值压力，但在央行干预之下，贬值幅度不会太大，总体双向波动。但由于人民币仍近似盯住美元，人民币实际有效汇率仍会加速升值。

欧洲央行周四宣布一项印钞购买公债的计划，将在今年3月到明年9月底之间购买公债，向孱弱不振的欧元区经济注资逾万亿欧元，为振兴经济进行最后一搏。

全球汇市，欧元周五盘初陷于11年低点，之前在欧洲央行推出刺激计划后大幅下滑，本周料将连续第六周周线下跌。过去六周欧元共计跌9%，创下2010年6月以来最差表现。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.3225/6.3275，上日尾盘为6.31。

北京时间11:21，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2265/6.2286元，上一交易日尾盘报6.2204元。