《HOME专栏》全球铝业生产困境公案：一个巴掌拍不响

中港个股：长城汽车证实计划在北美设厂，但目前仍在论证阶段--董事长
路透上海5月12日 - 中国最大运动型汽车（SUV）生产商--长城汽车董事长魏建军周五表示，公司确实有计划在北美建设生产基地，不过目前政策环境发生变化，目前具体建厂计划仍在论证之中。
**减压安全阀**
对中国精炼厂而言，主要减压管道仍是将国内过剩产量，以半成品的型式流入国际市场。
原铝仍有15%的出口税，半成品却能享有增值税退税。
拜中国国内与国际价格落差之赐，这类半加工铝制品出口持续稳定成长。1月13日公布的初步数据显示，12月出口量再创历史新高。这让中国以外的铝产商坐立难安。
更让他们跳脚的是，分析师已经普遍认为，这些出口品之中，一部份是只经过最低限度加工的铝金属，以便归类为“半加工”，符合退税资格。
这代表，中国半加工铝制品不但排挤了非中国铝材的市场需求，也排挤了部分原铝的需求。
AZ China的Adkins认为，北京当局可能会逐渐摸透这种关税技俩，加强对出口货物的检查。单纯的市场力量可能也会抑制中国铝制品出口成长，因为亚洲市场已日趋饱和。
那些仍指望减产奏效的中国以外铝商，也只能这么期待。
在那之前，他们将继续只靠一个巴掌拍响铝价。(完) (编译/审校 王颖/高琦/孙茉莉/陈宗琦/蔡美珍/李婷仪)
路透上海5月12日 - 中国最大运动型汽车（SUV）生产商--长城汽车董事长魏建军周五表示，公司确实有计划在北美建设生产基地，不过目前政策环境发生变化，目前具体建厂计划仍在论证之中。
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