《焦点》沙特新国王料坚守OPEC产量政策，关注新石油部长人选

受此影响，沙特阿拉伯料出现2009年以来的首次预算赤字，还得面对与阿曼和委内瑞拉等OPEC成员国间的龃龉，这两个国家无法认同OPEC袖手不扞卫油价的策略。

蓬勃兴起的页岩油生产已经让美国从全球最大的石油进口国，摇身一变成为全球三大产油国之一，日产量超过900万桶。

在沙特阿拉伯的带领下，OPEC在去年11月宣布维持日产3,000万桶的限额不变，这个决定在随后的12月打压布兰特原油价格又跌去25%，因市场反应OPEC不出手救市的事实。

沙特阿拉伯带领OPEC做出的这个不减产决定，旨在保护市场份额，挤压美国页岩油生产商和其它非OPEC石油出口国，比如巴西和俄罗斯。

国王阿布杜拉在位期间，延续了沙特与美国加强联系的政策，包括支持了美国领导的两次海湾战争。

美国总统奥巴马是最先向阿布杜拉逝世表示哀悼与慰问的国家元首之一，他赞扬阿布杜拉在维护美国-沙特阿拉伯紧密关系上所作出的努力。

奥巴马在声明中称，阿布杜拉是一位正直且勇于扞卫自己信念的领袖，他所秉持的信念之一就是，他坚定并真诚的认为美国-沙特阿拉伯的关系，对于维护中东和其它地区的安全与稳定具有重大意义。（完）