《焦点》沙特新国王料坚守OPEC产量政策，关注新石油部长人选

金属期市：期铜持平，因股市上涨且中国需求前景暗淡
路透悉尼5月12日 - 铜价周五在亚洲市场持平，因股市本周有望强劲收官，而且带动铜合约隔夜上涨的空头回补未能再现。 “今天铜呈现区间交投，对于空头回补的预期落空，”珀斯一位大宗商品交易员表示。由于未获准对媒体发表言论，该交易员要求匿名。 这位交易员表示，在进口数据和需求增长疲弱之际，中国铜需求前景暗淡令市场信心承压。
受此影响，沙特阿拉伯料出现2009年以来的首次预算赤字，还得面对与阿曼和委内瑞拉等OPEC成员国间的龃龉，这两个国家无法认同OPEC袖手不扞卫油价的策略。
蓬勃兴起的页岩油生产已经让美国从全球最大的石油进口国，摇身一变成为全球三大产油国之一，日产量超过900万桶。
在沙特阿拉伯的带领下，OPEC在去年11月宣布维持日产3,000万桶的限额不变，这个决定在随后的12月打压布兰特原油价格又跌去25%，因市场反应OPEC不出手救市的事实。
沙特阿拉伯带领OPEC做出的这个不减产决定，旨在保护市场份额，挤压美国页岩油生产商和其它非OPEC石油出口国，比如巴西和俄罗斯。
国王阿布杜拉在位期间，延续了沙特与美国加强联系的政策，包括支持了美国领导的两次海湾战争。
美国总统奥巴马是最先向阿布杜拉逝世表示哀悼与慰问的国家元首之一，他赞扬阿布杜拉在维护美国-沙特阿拉伯紧密关系上所作出的努力。
奥巴马在声明中称，阿布杜拉是一位正直且勇于扞卫自己信念的领袖，他所秉持的信念之一就是，他坚定并真诚的认为美国-沙特阿拉伯的关系，对于维护中东和其它地区的安全与稳定具有重大意义。（完）
(编译 许娜/王兴亚/张荻/高琦 审校 张明钧/李婷仪)
路透悉尼5月12日 - 铜价周五在亚洲市场持平，因股市本周有望强劲收官，而且带动铜合约隔夜上涨的空头回补未能再现。 “今天铜呈现区间交投，对于空头回补的预期落空，”珀斯一位大宗商品交易员表示。由于未获准对媒体发表言论，该交易员要求匿名。 这位交易员表示，在进口数据和需求增长疲弱之际，中国铜需求前景暗淡令市场信心承压。
路透上海5月12日 - 中国最大运动型汽车（SUV）生产商--长城汽车董事长魏建军周五表示，公司确实有计划在北美建设生产基地，不过目前政策环境发生变化，目前具体建厂计划仍在论证之中。
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