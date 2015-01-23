香港股市：早盘上涨，因预期中国央行将放松流动性以支撑经济

中港个股：长城汽车证实计划在北美设厂，但目前仍在论证阶段--董事长
路透上海5月12日 - 中国最大运动型汽车（SUV）生产商--长城汽车董事长魏建军周五表示，公司确实有计划在北美建设生产基地，不过目前政策环境发生变化，目前具体建厂计划仍在论证之中。
路透上海1月23日 - 中国内地和香港股市周五早盘均上涨，因市场愈发预期中国央行将放松流动性以支撑经济。
香港恒生指数 早盘涨1.3%，至24,831.27点，本周迄今累计涨约3%。
恒生国企指数 早盘升1.6%，至12,244.72点。
“人们已经预计到(欧洲央行)推出量化宽松措施，所以股市涨幅并不是那么大，”丰盛金融资产管理董事黄国英称。
恒生AH股溢价指数 报130.99。
恒生指数成分股成交量为11亿股。(完)
路透上海5月12日 - 中国最大运动型汽车（SUV）生产商--长城汽车董事长魏建军周五表示，公司确实有计划在北美建设生产基地，不过目前政策环境发生变化，目前具体建厂计划仍在论证之中。
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5月12日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:06时,1美元=6.904人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 7.5 0.661 1.64 市北高新 13.51 1.028 1.90 大众交通 5.31 0.678 1.13 永生投资 11.16