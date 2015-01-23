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亚洲 | 2015年 1月 23日 星期五 13:06 BJT

香港股市：早盘上涨，因预期中国央行将放松流动性以支撑经济

路透上海1月23日 - 中国内地和香港股市周五早盘均上涨，因市场愈发预期中国央行将放松流动性以支撑经济。

香港恒生指数 早盘涨1.3%，至24,831.27点，本周迄今累计涨约3%。

恒生国企指数 早盘升1.6%，至12,244.72点。

“人们已经预计到(欧洲央行)推出量化宽松措施，所以股市涨幅并不是那么大，”丰盛金融资产管理董事黄国英称。

恒生AH股溢价指数 报130.99。

恒生指数成分股成交量为11亿股。(完)
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