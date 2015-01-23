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货币新闻 | 2015年 1月 23日 星期五 13:09 BJT

新加坡数据：12月消费者物价指数同比下滑0.2%，逊于预估值

路透新加坡1月23日 - 新加坡周五公布，
    
    * 12月消费者物价指数较上年同期下滑0.2%，路透调查预估为下滑0.
1%
    * 12月核心消费者物价指数较上年同期上涨1.5%，路透调查预估为上
涨1.6%(完)
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