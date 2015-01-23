新加坡数据：12月消费者物价指数同比下滑0.2%，逊于预估值

中港个股：长城汽车证实计划在北美设厂，但目前仍在论证阶段--董事长
路透上海5月12日 - 中国最大运动型汽车（SUV）生产商--长城汽车董事长魏建军周五表示，公司确实有计划在北美建设生产基地，不过目前政策环境发生变化，目前具体建厂计划仍在论证之中。
路透新加坡1月23日 - 新加坡周五公布， * 12月消费者物价指数较上年同期下滑0.2%，路透调查预估为下滑0. 1% * 12月核心消费者物价指数较上年同期上涨1.5%，路透调查预估为上 涨1.6%(完)
路透上海5月12日 - 中国最大运动型汽车（SUV）生产商--长城汽车董事长魏建军周五表示，公司确实有计划在北美建设生产基地，不过目前政策环境发生变化，目前具体建厂计划仍在论证之中。
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路透巴黎5月12日 - 法国国家统计局周五发布的数据显示，法国今年第一季新增近50,000个就业岗位，为连续第七个季度录得就业增长。